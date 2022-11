Porto Alegre Semana tem 1.914 vagas de empregos disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2022

Entrevistas de emprego para duas áreas serão realizadas Foto: Cesar Lopes/PMPA Entrevistas de emprego para duas áreas serão realizadas. (Foto: Cesar Lopes / PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A semana começa com 1.914 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre. O setor em destaque é o de serviços, com 800 vagas para operador de telemarketing, 230 para recenseador e 50 para porteiro. Para pessoas com deficiência são 30 oportunidades para atendente de lanchonete.

Para participar do processo seletivo, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail duvidassine@portoalegre.rs.gov.br.

Entrevistas

Na quinta-feira, 1º de dezembro, será feito o encaminhamento para entrevistas diretas na unidade do Sine para vagas de agente de coleta e encanador. A empresa responsável fará o processo seletivo a partir das 9h. Os requisitos mínimos são ter Ensino Médio incompleto e CNH AB ou B, dependendo da função. Não precisa de experiência na área.

Vagas para Pessoas com Deficiência

Atendente de lanchonete – 30

Vagas da semana

Açougueiro – 10

Administrador de marketing – 1

Agente de coleta (censo e pesquisas amostrais) – 10

Ajudante de acabamento de fundição – 1

Ajudante de açougueiro (comércio) – 6

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 4

Ajudante de cozinha – 3

Ajudante de eletricista – 1

Ajudante de estruturas metálicas – 2

Ajudante de padeiro – 1

Ajudante de reparador (telecomunicações) – 5

Ajudante de serralheiro – 8

Analista de recursos humanos – 1

Armador de estrutura de concreto – 9

Arquiteto de edificações – 1

Assistente administrativo – 1

Assistente de escritório – 1

Assistente de vendas – 2

Atendente de bar – 4

Atendente de lojas e mercados – 1

Auxiliar administrativo – 3

Auxiliar administrativo – 6

Auxiliar contábil – 2

Auxiliar de almoxarifado – 3

Auxiliar de armazenamento – 7

Auxiliar de cozinha – 38

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de expedição – 15

Auxiliar de lavanderia – 6

Auxiliar de limpeza – 48

Auxiliar de linha de produção – 10

Auxiliar de logística – 1

Auxiliar de manutenção de edificações – 2

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 1

Auxiliar de manutenção predial – 7

Auxiliar de pedreiro – 19

Auxiliar de pizzaiolo – 4

Auxiliar de segurança – 3

Auxiliar de vidraceiro – 1

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar jurídico (vaga de estágio) – 4

Borracheiro – 1

Caixa (supermercado) – 15

Caldeireiro instalador – 3

Caldeireiro montador – 2

Camareira de hotel – 2

Carpinteiro – 28

Caseiro – 3

Chapista de lanchonete – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Churrasqueiro – 1

Cobrador pracista – 1

Confeiteiro – 1

Conferente de carga e descarga – 5

Consultor de vendas – 14

Controlador de acesso – 4

Copeiro – 2

Costureira de máquinas industriais – 2

Costureira em geral – 4

Cozinheiro geral – 10

Cozinheiro industrial – 1

Desenhista projetista de construção civil – 2

Eletricista – 43

Eletricista auxiliar – 2

Empregado doméstico faxineiro – 1

Empregado doméstico diarista – 1

Encanador – 15

Encarregado de açougue – 1

Encarregado de obras – 3

Encarregado de soldagem – 1

Engenheiro agrônomo – 1

Estoquista – 2

Farmacêutico – 3

Ferreiro – 6

Fonoaudiólogo em audiologia – 1

Frentista – 5

Funileiro montador – 4

Funileiro soldador – 4

Garçom – 7

Gesseiro – 1

Inspetor de qualidade – 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador hidráulico – 11

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações – 3

Jardineiro – 10

Lavador de veículos – 8

Leiturista – 10

Lubrificador de automóveis – 1

Mãe social – 1

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração – 3

Mecânico de refrigeração – 1

Mecânico montador – 2

Mestre de obras – 8

Mestre de obras civis – 1

Mestre doceiro – 1

Monitor interno de alarmes – 2

Montador de estruturas metálicas – 11

Montador de paletes – 2

Motofretista – 7

Motorista de caminhão – 9

Motorista de caminhão-basculante – 1

Motorista de caminhão-betoneira – 6

Motorista de ônibus rodoviário – 1

Motorista entregador – 1

Operador de bomba de concreto – 6

Operador de caixa – 6

Operador de dobradeira na indústria gráfica – 1

Operador de escavadeira – 3

Operador de grua – 1

Operador de jato de granalha – 1

Operador de máquinas de construção civil e mineração – 1

Operador de pá carregadeira – 1

Operador de prensa – 1

Operador de retro-escavadeira – 3

Operador de serra mecânica – 1

Operador de telemarketing ativo – 800

Padeiro – 1

Passador de roupas em geral – 1

Pedreiro – 33

Pintor de alvenaria – 1

Pintor de obras – 10

Pintor industrial – 1

Pizzaiolo – 4

Porteiro – 50

Promotor de vendas – 2

Recenseador – 230

Recepcionista atendente – 2

Recepcionista de consultório médico ou dentário – 1

Recepcionista, em geral – 1

Representante comercial autônomo – 1

Saladeiro – 1

Serralheiro – 5

Serralheiro de alumínio – 1

Servente de obras – 5

Soldador – 6

Supervisor de administração – 1

Técnico agrícola – 1

Técnico de desenvolvimento de software – 1

Técnico de edificações – 10

Técnico em atendimento e vendas – 1

Técnico em eletromecânica – 1

Técnico em manutenção de máquinas – 2

Técnico em nutrição e dietética – 1

Técnico em segurança do trabalho – 2

Técnico instrumentista – 2

Tratorista operador de roçadeira – 3

Vendedor – no comércio de mercadorias – 3

Vendedor interno – 76

Vendedor porta a porta – 28

Vendedor pracista – 3

Vidraceiro – 1

Zelador de edifício – 1

