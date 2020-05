Esporte Semana terá agenda de reuniões para debater volta do Gauchão

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Foto: Rádio Grenal

A semana que marca o reinício dos trabalhos na dupla Grenal, em especial. também será marcada por reuniões para tratar do futuro do Campeonato Gaúcho, em meio à pandemia da Covid-19. A primeira delas será entre o governador do RS, Eduardo Leite, e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, nesta terça-feira (4).

O encontro com o governador é para avaliar a possibilidade da realização dos jogos a partir do novo modelo de distanciamento controlado do Estado. Lembrando que, Leite já deixou claro que os eventos com aglomerações de pessoas seriam os últimos a serem liberados. Diante do cenário, a análise seria com o prosseguimento do estadual com portões fechados.

“Não há uma previsão. O que observamos é que eventos que aglomeram pessoas devem ser os últimos a serem liberados. Eventualmente o que poderá ser debatido, e o presidente da Federação (Luciano Hocsman) tem buscado informações e condições de estabelecer o fim do campeonato. Pode-se buscar o fim do campeonato com portões fechados, que é uma condição diferente do que aglomerar pessoas na torcida. Isso deverá ser alvo de discussão nos próximos dias, nas próximas semanas, para podermos ter uma resposta junto a esse modelo de distanciamento controlado”, respondeu Leite ao questionamento encaminhado pela reportagem da Rádio Grenal.

Após cumprir este compromisso, o presidente Luciano Hocsman irá tratar da pauta com os clubes do Gauchão. A reunião que havia sido agendada inicialmente na última sexta-feira, passou para esta quarta-feira (6).

Enquanto se aguarda por tais discussões, Grêmio e Inter começam a reiniciar os trabalhos a partir desta segunda-feira.

