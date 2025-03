Esporte Senado aprova inclusão de João do Pulo no livro de Heróis e Heroínas da Pátria

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

João do Pulo subiu duas vezes ao pódio em Jogos Olímpicos. Foto: Reprodução/COB João do Pulo subiu duas vezes ao pódio em Jogos Olímpicos. (Foto: Reprodução/COB) Foto: Reprodução/COB

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (19), um projeto de lei que inclui o nome do ex-atleta do salto triplo João do Pulo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O texto foi aprovado de forma terminativa – quando não se faz necessária passar aprovação pelo plenário – pela Comissão de Esporte do Senado.

Agora ele segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta, de autoria do deputado Jonas Donizette (PSB/SP), pede que João Carlos de Oliveira seja eternizado como um dos grandes brasileiros da história.

O livro fica dentro do Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, um memorial na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que homenageia os heróis e heroínas do País. O relator da matéria, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), justificou que a nomeação de João de Pulo deve ser feita por “justiça” e “honra” em função do seu trabalho no atletismo e também como exemplo de superação.

“João do Pulo foi um incansável defensor do poder transformador do esporte, reconhecendo que este vai além da conquista de medalhas, servindo como uma ferramenta fundamental para a inclusão e a promoção da cidadania. Sua experiência e visão inspiraram jovens atletas a perseguirem seus sonhos, mesmo em face de adversidades”, afirmou Kajuru.

O livro foi criado em 1992 para eternizar os brasileiros de maior destaque ao longo da história dedicando suas vidas ao País, a liberdade e a democracia.

Atualmente o livro conta com 91 nomes de personalidades referências em suas áreas, como da médica Zilda Arns, do sociólogo Darcy Ribeiro, do músico Luiz Gonzaga, da Irmã Dulce, do médium Chico Xavier, Zumbi dos Palmares, o seringueiro Chico Mendes, Anita Garibaldi, Santos Dumont, entre outros. A lista conta com o nome de 73 homens e apenas 18 mulheres.

João do Pulo

Nascido em 28 de maio de 1954, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, João Carlos de Oliveira se tornou um dos principais saltadores da história do Brasil. Em pouco tempo, o atleta negro conquistou o título de melhor do mundo na modalidade e o manteve por uma década.

Primeiro negro a competir pelo clube Pinheiros, João foi frentista de posto de gasolina e soldado do Exército, onde chegou a patente de sargento em 14 anos como militar, antes de iniciar sua carreira nas pistas de atletismo.

Em 1975, durante os Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, João conquistou a medalha de ouro no salto em distância, estabelecendo um recorde mundial que permaneceu por 10 anos. A medalha de ouro no Pan-Americano do México de 1975 foi o principal destaque de sua vida, quando alcançou a impressionante marca de 17,89 m.

Após a conquista da medalha Pan-Americana, João se tornou João do Pulo. Embora o responsável pelo apelido seja desconhecido, João o adotou com orgulho: 11 anos mais tarde, ele decidiu tornar o apelido oficial, alterando seu nome para João do Pulo Carlos de Oliveira no Cartório de Registro Civil.

João do Pulo subiu duas vezes ao pódio em Jogos Olímpicos: foi bronze em Montreal, em 1976, e em Moscou, em 1980.

Nessa segunda participação, João foi prejudicado após ter quatro dos seus seis saltos serem invalidados pelos fiscais soviéticos. A justificativa para as consecutivas bandeiras vermelhas foi que João encostou o pé além da área permitida.

Entretanto, vinte anos depois, o caso voltou a ter repercussão com uma reportagem investigativa do jornal australiano “Sydney Morning Herald”.

O país da Oceania também se sentiu injustiçado na prova, com Ian Campbell terminando na quinta colocação após ter cinco de seus seis saltos invalidados.

O material divulgado em 2000 revelou um esquema para fazer a União Soviética campeã do salto triplo nos Jogos de Moscou.

Mais tarde, em 2015, pesquisadores da Universidade de Victoria provaram, através de um estudo dos vídeos, que Campbell havia sido prejudicado.

Em 1981, aos 27 anos e ainda no auge da carreira de atleta, João sofreu um acidente na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, que o fez perder a perna direita.

Após ser forçado a abandonar as pistas, João cursou a faculdade de educação física e acabou se elegendo como deputado estadual em São Paulo pelo antigo PFL em 1986.

João do Pulo morreu em 29 de maio de 1999, um dia após completar 45 anos, com cirrose hepática e infecção generalizada.

2025-03-20