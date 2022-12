Brasil Senado aprova PEC que prevê desconto no IPTU a imóveis ambientalmente sustentáveis

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

Isenção do IPTU relativa à área do imóvel com vegetação nativa será aplicada 180 dias após a entrada em vigor da PEC. Foto: Reprodução Isenção do IPTU relativa à área do imóvel com vegetação nativa será aplicada 180 dias após a entrada em vigor da PEC. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (13), por unanimidade, uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê a concessão de desconto no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) a imóveis ambientalmente sustentáveis.

A intenção é estabelecer critérios ambientais para reduzir a alíquota do IPTU a ser paga por proprietários de imóveis urbanos que adotarem medidas ecológicas sustentáveis. A PEC foi aprovada em dois turnos no plenário do Senado e agora segue para análise da Câmara dos Deputados.

Pela proposta, o cálculo do IPTU vai desconsiderar a parcela do imóvel em que houver vegetação nativa.

Ainda pelo texto, os municípios serão autorizados, mas não obrigados, a aplicar alíquotas diferentes do IPTU de acordo com:

aproveitamento de águas pluviais;

reuso da água servida;

tratamento local das águas residuais;

recarga do aquífero;

utilização de telhados verdes;

grau de permeabilização do solo;

utilização de energia renovável.

“Espera-se que a explicitação dos critérios ambientais na Constituição Federal aumente a pressão popular por sua adoção na esfera municipal”, escreveu a relatora do texto no plenário do Senado, Eliziane Gama (Cidadania-MA).

A PEC foi apresentada originalmente pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM).

A isenção do IPTU relativa à área do imóvel com vegetação nativa será aplicada 180 dias após a entrada em vigor da PEC, quando promulgada, para que haja tempo para a regulação do assunto pelos municípios.

