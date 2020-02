Notas Mundo Senado italiano autoriza julgamento de ex-ministro do Interior

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

O Senado italiano suspendeu a imunidade parlamentar e autorizou a abertura de um processo judicial contra Matteo Salvini. O senador, líder do partido de extrema direita Liga e ex-ministro do Interior, será julgado por ter bloqueado um barco com mais de 100 migrantes no Mediterrâneo. Salvini é acusado de “abuso de poder e sequestro de pessoas”.

Voltar Todas de Notas Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário