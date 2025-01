Política Senado marca a data da eleição de sua nova presidência

Davi Alcolumbre (esq.) é o favorito para substituir Rodrigo Pacheco (dir.).

O Senado marcou para 1° de fevereiro, um sábado, a eleição da presidência da Casa e dos novos integrantes da Mesa Diretora para os próximos dois anos. São duas sessões previstas. A primeira será às 10 horas para a eleição do novo presidente que assumirá o lugar do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A outra está prevista para 11 horas e será destinada à eleição dos 1º e 2º vice-presidentes, além dos quatro secretários e seus suplentes. O mais cotado para o comando da Casa é o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que presidiu o Senado entre 2019 e 2020. Na sua primeira eleição ao cargo, Alcolumbre também foi eleito durante uma sessão realizada no sábado, em 2 de fevereiro de 2019.

Além do seu próprio partido, Alcolumbre tem o apoio de sete bancadas: PSD, MDB, PT, PL, PP, PDT e PSB. Juntos, os partidos somam 69 dos 81 senadores, mas o voto é secreto e o apoio da bancada não garante a fidelidade de todos os seus integrantes.

“Minha posição é clara e conhecida de apoio a Davi Alcolumbre. Ele acabou tendo interrompida sua caminhada na presidência do Senado [em 2021] porque não pôde ser reconduzido naquele momento por uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, que nós respeitamos. Ele deseja retornar e tem todo o meu apoio para isso”, disse Pacheco.

Alcolumbre era presidente do Senado e tentava a reeleição em 2021, mas o STF decidiu que a reeleição só seria permitida quando houvesse troca de legislatura. Pacheco assegurou que, como presidente do Senado, terá “isenção” no processo.

Na Câmara, a sessão para a eleição da Mesa Diretora ainda não foi oficialmente convocada, mas deve ser realizada em 3 de fevereiro.

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) é o favorito para suceder o atual presidente, Arthur Lira (PP-AL). Líder do Republicanos na Casa, Motta tem o apoio de Lira e de quase todas as bancadas. Os únicos partidos que não anunciaram endosso à candidatura do congressista são: PSOL e o Novo.

O início dos trabalhos no Legislativo federal é previsto nos regimentos internos das Casas e na Constituição a partir de 2 de fevereiro. A retomada das atividades pode ser remarcada se a data cair no final de semana ou feriado.

O Senado, no entanto, prevê que os parlamentares se reúnam em “sessão preparatória” em 1° de fevereiro para a eleição da Mesa Diretora no primeiro e terceiro ano da legislatura — período de quatro anos de mandato dos parlamentares. No caso dos senadores, o mandato tem duração de oito anos, ou seja, duas legislaturas.

