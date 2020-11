A lei ainda será submetida à Câmara e depois precisa ser sancionada pelo presidente do país. (Foto: Unsplash)

A lei ainda será submetida à Câmara e depois precisa ser sancionada pelo presidente do país

O Senado do México aprovou, na quinta-feira (19), a legalização do uso da maconha no país para fins medicinais e recreativos. Foram 82 votos a favor, 18 contra e sete abstenções.