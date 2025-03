Brasil Senado pode votar nesta quarta a suspensão de exigência de visto para americanos virem ao Brasil

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Líder do PL na Casa, o senador Carlos Portinho apresentou um projeto para sustar um decreto de Lula que revogou um ato de Jair Bolsonaro que dispensava, de maneira unilateral, o visto de visita para nacionais desses países. (Foto: Fraport Brasil/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Senado pode votar nesta quarta-feira a suspensão da necessidade de vistos para cidadãos de Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão visitarem o Brasil. A matéria, a princípio, está na pauta.

Líder do PL na Casa, o senador Carlos Portinho apresentou um projeto para sustar um decreto de Lula que revogou um ato de Jair Bolsonaro que dispensava, de maneira unilateral, o visto de visita para nacionais desses países. A decisão do petista foi tomada em 2023, mas a isenção do visto foi prorrogada até abril deste ano.

Segundo o parlamentar, o ex-presidente teve em consideração no fato de que a burocracia para obter o visto “afastava o interesse do potencial turista” e “o país deixava de receber divisas que, por certo, contribuiriam de maneira superlativa com os setores da economia diretamente envolvidos com a atividade turística”.

Portinho argumenta que a legislação não impõe a reciprocidade em todos os casos. Para ele, a medida de Lula “exorbita seu poder” e fere o ganho da administração pública, além de prejudicar estados e municípios.

Conforme dados da Embratur, 441 mil americanos vieram ao país em 2022. No ano seguinte, foram 668 mil, enquanto em 2024 o número de visitantes dos EUA chegou a 728 mil pessoas sem a exigência do visto.

A propósito, a pauta goza do apoio das entidades do G20 do Turismo. Em ofício a senadores, 21 associações pediram respaldo dos parlamentares ao projeto. Entre elas, estão as que representam agências de viagens (Abav), empresas aéreas (Abear), indústria de hotéis (Abih) e outras.

Senado adia votação da Lei da Ficha Limpa

O Senado adiou nesta 3ª feira (18) a votação do PLP (projeto de lei complementar) 192 de 2023, que antecipa a contagem de início e o prazo de duração da inelegibilidade estabelecido pela Lei da Ficha Limpa. Caso aprovado, o texto beneficiaria políticos condenados pela Justiça. O projeto começou a ser debatido durante sessão, não teve acordo e teve de ser postergado. O relator da proposta, Weverton (PDT-MA), pediu mais tempo para convencer os colegas sobre o conteúdo. A resistência veio majoritariamente de senadores de PSDB, Novo e MDB. As informações são dos portais O Globo e Poder 360.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/senado-pode-votar-nesta-quarta-suspensao-de-exigencia-de-visto-para-americanos-virem-ao-brasil/

Senado pode votar nesta quarta a suspensão de exigência de visto para americanos virem ao Brasil

2025-03-18