Senador foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro (PL). (Foto: Carolina Antunes/PR)

Candidato avulso à presidência do Senado, o Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devia estar chateado quando o criticou, no começo da semana, por ter sido impedido de ir à posse do aliado Donald Trump, nos Estados Unidos.

“Ele devia estar chateado, lógico, eu também estaria chateado. É igual quando você come alguma coisa que bate mal”, disse o senador.

Bolsonaro disparou contra seu ex-ministro dizendo que a decisão dele de concorrer contra Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) à revelia do PL era “lamentável”. “Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá, entre eles, o meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme. Mas deixei de lado o Marco Feliciano para te apoiar. Esse é o pagamento?”, questionou durante entrevista a um canal do YouTube.

Na sequência, Pontes publicou um vídeo rebatendo as críticas e reiterando sua pré-candidatura à presidência do Senado. Sem citar o nome do ex-presidente, o senador paulista afirmou no X que “a arrogância pode fechar portas”. “Pessoas arrogantes acham que já sabem de tudo, que são melhores que os outros, desprezam opiniões e ignoram sentimentos”, afirma trecho de um vídeo publicado pelo ex-ministro nesta terça-feira (21).

Amigos

Pontes agora tenta minimizar a polêmica afirmando que Bolsonaro é seu amigo de muito tempo. “Quando você tem um amigo, não pode esperar que ele concorde com você o tempo todo; de vez em quando, vai ser contra, faz parte. Eu me lembro que, quando era ministro, de vez em quando, a gente discordava. Quem me conhece sabe, que eu não tenho qualquer tipo de desespero ou rancor.”

Em relação à sua candidatura, Pontes afirmou que a ausência de um candidato de direita no Senado motivou sua decisão.

“Unanimidade é ruim para a democracia. Eu tive 11 milhões de votos no Senado em 2022, a maior votação do Brasil e uma das maiores da história. Eu ouço a população e senti falta de um candidato que representasse esses anseios: contra drogas, aborto, jogos, a favor de democracia verdadeira, liberdade, anistia e processos de impeachment contra ministros do STF”, acrescentou.

Racha e críticas

A decisão de Marcos Pontes por manter candidatura à presidência do Senado abalou a relação do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pontes agora encara retaliações de aliados de Bolsonaro, tornando-se alvo de críticas de outros senadores.

Na última terça-feira (21), o presidente do Progresssitas, Ciro Nogueira (PI) , apoiou publicamente a insatisfação de Bolsonaro com o pleito.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também mandou indireta para “lideranças surgidas de sua própria costela” que não seguem “sua orientação”. Sem citar nomes, o filho mais velho do ex-presidente mandou um recado ao senador Marcos Pontes (SP).

“Quando vejo lideranças surgidas de sua própria costela não seguirem sua orientação (o que é diferente de não obedecer), baseada em experiência e conhecimento adquirido a por décadas, ou o colocarem como carta fora do baralho, fico estarrecido com a falta de consideração e até a ignorância de como funciona o jogo do poder no Brasil”, escreveu.

