Política Senador gaúcho Hamilton Mourão afirma que medidas cautelares contra Bolsonaro são “desproporcionais”

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Mourão (D) foi vice-presidente durante o governo de Bolsonaro Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos) classificou como “desproporcionais” as medidas impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“As medidas restritivas de liberdade impostas ao presidente Bolsonaro são desproporcionais e vão de encontro ao Estado Democrático de Direito. Assim, é muito provável que surjam novas retaliações por parte dos EUA, que, em última análise, irão prejudicar ainda mais o povo brasileiro”, escreveu o general nas redes sociais. Mourão foi vice-presidente durante o governo de Bolsonaro.

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica; proibiu contato com embaixadores estrangeiros, com o filho Eduardo Bolsonaro e investigados pela tentativa de golpe de Estado; proibiu o acesso às redes sociais e impediu que Bolsonaro saía de casa à noite e nos finais de semana.

Na sexta-feira (18), o ex-presidente foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sua casa e na sede do PL, ambas em Brasília. A ação visou evitar uma possível fuga do Brasil.

