Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Heinze apresenta 11 ações concretas que visam auxiliar os 55 municípios gaúchos que estão em situação de emergência Foto: Divulgação Heinze apresenta 11 ações concretas que visam auxiliar os 55 municípios gaúchos que estão em situação de emergência. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Na terça-feira (27), o senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) protocolou o requerimento de indicação 61/23, em que cobra do governo federal o anúncio de medidas em apoio as famílias atingidas pelo ciclone extratropical. No documento, Heinze apresenta 11 ações concretas que visam auxiliar os 55 municípios gaúchos que estão em situação de emergência.

Heinze argumenta que as proposições são viáveis e podem socorrer de imediato a população.

“Precisamos de atos que resolvam o problema com a urgência. São quase 15 mil pessoas desalojadas, a União precisa agir. Liberação do FGTS, antecipação do seguro desemprego e reconstrução de residências são atos simples que podem fazer toda a diferença”, ressaltou Heinze.

As medidas listadas pelo senador também incluem a antecipação do PIS-Pasep, ampliação do Bolsa Família, envio de cestas básicas e medicamentos. Heinze cobrou ainda a agilização na emissão da autorização dos serviços e das obras previstas no programa de regularização fundiária.

Soma-se ainda entre a medidas apresentadas por Heinze, a isenção tarifária de energia elétrica por três meses e a prorrogação de todas as operações do crédito rural, vencidos ou a vencer neste ano.

Resposta

Na mesma semana, que Heinze protocolou a indicação, o governo federal anunciou o envio de medicamentos, cestas básicas e R$ 3,5 milhões para atender 16 municípios gaúchos.

Confira os municípios já beneficiados e o detalhamento dos valores:

Áurea – R$ 364 mil

Braga – R$ 199 mil

Cristal – R$ 621 mil

Camargo – R$ 47 mil

Coxilha – R$ 19 mil

Erval Grande – R$ 170 mil

Itatiba do Sul – R$ 348 mil

Ilópolis – R$ 247 mil

Maximiliano de Almeida – R$ 186 mil

Novo Cabrais – R$ 253 mil

Nova Candelária – R$ 231 mil

São Pedro do Sul – R$ 361 mil

Três Passos – R$ 289 mil

Três de Maio – R$ 132 mil

Tupanci do Sul – R$ 57 mil

Três Arroios – R$ 24 mil

