Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2022

Luis Carlos Heinze é um engenheiro agrônomo e político brasileiro, ex-prefeito de São Borja, e atualmente senador do Rio Grande do Sul, filiado ao Progressistas. (Foto: Divulgação)

Durante a gravação do programa Pampa Debates, da TV Pampa, o senador Luis Carlos Heinze, filiado ao Progressistas, revelou ter convidado o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, para disputar o senado pelo Rio Grande do Sul, pelo seu partido, o Progressistas.

Mourão afirmou nesta última sexta-feira (11) que decidiu disputar uma vaga ao Senado pelo estado gaúcho nas eleições deste ano. Com a decisão, o general da reserva do Exército não estará na chapa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mourão foi eleito como vice de Bolsonaro na eleição de 2018.

“Eu procurei o general Mourão, não quis expor na mídia, para ser candidato na minha chapa pelo Partido Progressista, mas ele já estava conversando com o Partido Republicanos, caso aceite o convite deles, terá todo o nosso apoio, pois pretendemos fazer uma coligação entre os partidos. O convite está feito a ele, falei com ele ontem (11), foi convidado para estar no Republicanos conosco ou no PP conosco também”, declarou Heinze.

O vice-presidente, que se elegeu filiado ao PRTB, informou que avalia por qual partido vai disputar a eleição. Mourão pretende apoiar um dos dois pré-candidatos ao governo gaúcho que atualmente estão na base de Bolsonaro – o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni (União Brasil), e o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS).

Bolsonaro ainda não definiu quem será o seu vice na campanha de reeleição. Um dos nomes cotados é o do atual ministro da Defesa, o também general Walter Braga Netto. Há uma articulação para que o presidente opte por um nome político, como a atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que está licenciada do mandato de deputada federal.

