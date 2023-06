| Senador Marcos Do Val apresenta atestado para não prestar depoimento para Polícia Federal

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O documento encaminhado para a PF foi o mesmo apresentado para pedir o afastamento do cargo de senador, por orientação médica, no dia 20 deste mês Foto: Agência Senado O documento encaminhado para a PF foi o mesmo apresentado para pedir o afastamento do cargo de senador, por orientação médica, no dia 20 deste mês. ( (Foto: Agência Senado) Foto: Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal (PF) intimou o senador Marcos do Val (Podemos/ES) a prestar depoimento. Entretanto, o senador pelo Espírito Santo protocolou atestado médico para não ser interrogado.

O documento encaminhado para a PF foi o mesmo apresentado para pedir o afastamento do cargo de senador, por orientação médica, no dia 20 deste mês. Em nota divulgada à imprensa, a assessoria de Do Val nega.

No dia 15 de junho, data em que completou 52 anos, o senador Marcos Ribeiro do Val, foi alvo de uma operação da PF autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As buscas aconteceram em endereços ligados ao senador em Brasília e no Espírito Santo. A PF apura uma tentativa de obstrução das investigações, divulgação de documentos sigilosos, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado envolvendo os atos de 8 de janeiro.

Nota de Do Val

Informamos que ao contrário do que está sendo veiculado pela imprensa, o senador Marcos do Val não apresentou um atestado para adiar o seu depoimento à Polícia Federal.

A licença para cuidar da sua saúde foi expedida pela junta médica do Senado Federal após o parlamentar passar mal.

Esclarecemos que se trata de licença para afastamento das suas atividades junto ao Senado Federal e nada tem a ver com seu depoimento na Polícia Federal que, aliás, já estava marcado para o dia 6 de julho próximo e assim por enquanto se mantém.

A notícia veiculada hoje é mais uma fake news para descredibilizar a imagem do senador e já foi desmentida pela Advocacia do Senado. Lamentavelmente, com seus canais de comunicação silenciados, o senador não tem como esclarecer os fatos diretamente aos seus eleitores.

Quem é o senador

Com 863.359 votos, Marcos Ribeiro Do Val foi eleito senador pelo PPS (atual Cidadania) em 2018. Antes de ser político e se tornar senador já na primeira eleição que disputou, Do Val foi militar do Exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria e instrutor da SWAT (grupo de elite da polícia americana).

O senador nasceu em Vitória, em 1970. De acordo com o seu site oficial, Marcos é mestre em Aikido, especialista em Resgate de Reféns, abordagens táticas, CQB (combate a curta distância), Planejamento Operacional e fundador de uma empresa especializada no desenvolvimento de técnicas de imobilizações táticas.

Segundo o próprio site, o senador levou treinamentos a agentes da SWAT (grupo de elite da polícia), Nasa (agência espacial), FBI (polícia federal) e dos Navy Seals (Marinha americana), todos nos Estados Unidos.

Marcos do Val passou a prestar consultorias a várias corporações no Brasil e em outros países como EUA, China, França, Espanha, Luxemburgo, Bélgica, Itália, Portugal, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Equador e Colômbia.

Ele também treinou atores e figurantes do filme Tropa de Elite, além de participar de programas de TV e ser ativo nas redes sociais. No Instagram, o senador acumula mais de 940 mil seguidores, no Facebook 3,9 milhões e no Twitter mais de 250 mil seguidores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de |

https://www.osul.com.br/senador-marcos-do-val-apresenta-atestado-para-nao-prestar-depoimento-para-policia-federal/

Senador Marcos Do Val apresenta atestado para não prestar depoimento para Polícia Federal

2023-06-27