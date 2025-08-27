Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Política Senadora Damares Alves revela que está com câncer de mama

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Senadora ressaltou que foi muito importante ter feito o diagnóstico precoce. 

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senadora ressaltou que foi muito importante ter feito o diagnóstico precoce. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro, revelou nesta quarta-feira (27) que foi diagnosticada com câncer de mama.

“Há um mês eu fui diagnosticada com câncer. Eu estou num enfrentamento à doença e estou tendo a coragem de fazer esse anúncio público”, afirmou durante reunião no Senado.

Damares explicou que havia comunicado previamente sua equipe, mas decidiu tornar a informação pública ao participar da instalação da subcomissão do Câncer na Comissão de Saúde.

“Eu serei a membro mais legítima da Comissão, porque eu estou enfrentando isso”, disse.

Ela ressaltou que foi muito importante ter feito o diagnóstico precoce.

“Em 18 dias eu consegui fazer a cirurgia e com cinco dias eu estava trabalhando, com cinco dias eu estava aqui no Senado trabalhando, depois da cirurgia. Com dor, com um pouquinho de dor, com todos os meus cuidados. Só foi difícil não abraçar os colegas nesse período. Mas o diagnóstico precoce foi o fundamental para eu estar como estou”, disse.

A senadora relatou que, por conta do tratamento e do desgaste físico, precisou adiar a leitura de informes e denúncias que seriam discutidos na reunião de outra comissão, a de Direitos Humanos, que é presidida por ela.

“Não são muitas. Na próxima semana, quem sabe, até eu já começo a audiência, a sessão lendo os informes… É porque realmente eu já estou no meu limite físico neste momento”, declarou.

Câncer de mama

O câncer de mama é caracterizado pela multiplicação anormal de células na mama, resultando em tumores que podem ser descobertos em fases iniciais — como no caso da senadora —, quando o prognóstico costuma ser mais favorável.

Damares teve agilidade no diagnóstico e na intervenção cirúrgica, o que permitiu o rápido retorno às atividades legislativas, com alguns cuidados, e ainda enfrentando dor.

“O diagnóstico precoce foi fundamental para eu estar como estou. Segunda-feira começo a radioterapia, mas já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada”, completa.

De acordo com o ginecologista e especialista em reprodução humana Arnaldo Cambiaghi, adotar medidas preventivas e realizar o diagnóstico precoce é primordial.

“A prevenção é fundamental, pois esse câncer pode ser silencioso e não apresentar sintomas evidentes. Somente por meio de exames preventivos é possível realizar o diagnóstico, e, quando a doença é detectada precocemente, as chances de cura aumentam significativamente”, explica o médico.

Principais sintomas

– Aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro, irregular nas mamas.
– Edema na pele, que adquire aspecto de “casca de laranja”.
– Retração da pele.
– Dor.
– Inversão do mamilo.
– Descamação ou ulceração do mamilo.
– Secreção — transparente, rosada ou avermelhada — saindo do mamilo.
– Linfonodos palpáveis na axila.

Para mulheres sem sintomas, sociedades médicas recomendam a mamografia anual a partir dos 40 anos, enquanto o Instituto Nacional do Câncer (Inca), do Ministério da Saúde, sugere a realização a cada dois anos entre os 50 e 69 anos. Para aquelas com risco elevado, como histórico familiar, o rastreamento deve começar mais cedo, conforme avaliação médica.

