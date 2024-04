Política Senadora que foi chamada de “assessora de assuntos de cama” por Ciro Gomes irá à Justiça

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Janaína Farias foi recém empossada no Senado. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Janaína Farias foi recém empossada no Senado. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Recém-empossada, a senadora Janaína Farias (PT-CE) decidiu entrar com processo na Justiça contra Ciro Gomes após ter sido atacada pelo ex-presidenciável.

Atualmente sem mandato, Ciro desdenhou da chegada de Janaína ao Senado. Em entrevista à rede “A Notícia do Ceará”, ele chamou a petista de “assessora de assuntos de cama” do ministro da Educação, Camilo Santana, de quem ela é a segunda suplente no Senado.

“Ele irá responder por mais esse absurdo na Justiça. Não é possível que esse tipo de violência fique impune. Se não fizermos nada, outros homens podem se sentir confortáveis para continuar fazendo esse tipo de ataque às mulheres”, disse a senadora em entrevista ao jornal O Globo.

A declaração do ex-governador cearense foi repudiada pela bancada feminina no Senado, em moção de repúdio:

“Tal atitude viola os princípios de respeito e dignidade que deveriam nortear as relações humanas e profissionais, assim como constitui uma clara manifestação de violência política de gênero”, diz o requerimento. “Manifestações como essa, possuindo forte natureza misoginia e preconceito, não podem e não serão toleradas, pois atentam contra os avanços sociais pelos quais muitas lutaram e continuam a lutar incansavelmente”.

Para as senadoras, Ciro fez ataques “repugnantes e absolutamente inaceitáveis”. Segundo o pedido de voto de repúdio, as senadoras veem “uma postura pessoal de desvalorização” de mulheres e resistência do político em ver mulheres em locais de poder, como é o Senado.

Segundo Janaína, o episódio mostra que Ciro pouco aprendeu ao longo de sua extensa trajetória política. “Toda essa experiência que ele diz ter não parece ter servido para nada. Misoginia, machismo e violência política de gênero parecem ser o único aprendizado que ele teve ao longo do tempo”, retrucou.

A senadora assumiu o mandato no início de abril, após a primeira suplente, Augusta Brito (PT-CE), ter se licenciado por 121 dias para ocupar o posto de secretária de Articulação Política do Ceará. O comentário machista de Ciro Gomes foi feito quando ele se referia às qualificações de Janaína.

“Quem está assumindo o Senado Federal hoje? Sabe qual é o serviço prestado para ir ao lugar de Virgílio Távora, de Tasso Jereissati, de Mauro Benevides, de Patrícia Saboya, que tinha uma longa história de políticas sociais, pioneira da política de creche? Aí vai agora a assessora para assuntos de cama do Camilo Santana para o Senado da República? Onde é que nós estamos?”, disse o ex-governador.

Esta não é a primeira vez que Ciro Gomes faz comentários dessa natureza. Em 2002, quando concorria à Presidência da República, ele foi fortemente criticado por um comentário feito em relação à sua então esposa, a atriz Patrícia Pillar. “A minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental”, afirmou na ocasião.

Janaína Farias é formada em Turismo pela Universidade Federal de Fortaleza e tem 48 anos. A nova senadora fez carreira na política ao lado de Camilo Santana. Ela foi parte do governo do estado do Ceará durante o mandato do atual ministro da Educação. Na época, ela ocupava o cargo de secretária especial. Até recentemente, Janaína era secretária nacional de Gestão, Inovação e Avaliação do MEC.

