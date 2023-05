Colunistas Senadores aliados ao Planalto apostam que o pedido de urgência passa com folga

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

Líderes governistas no Senado Federal esperam repetir o mesmo rito da tramitação e aprovação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados e já têm o escopo do requerimento que será apresentado para a votação do projeto em regime de urgência. Caso aprovado, o texto não terá que passar pelas comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Constituição e Justiça (CCJ). Será analisado diretamente no plenário da Casa Alta. Os senadores aliados ao Planalto apostam que o pedido de urgência será aprovado com folga – assim como ocorreu na Câmara.

Penalidade máxima

A CPI que apura a manipulação de resultados de jogos de futebol vai pedir ao MP de Goiás acesso à íntegra da investigação da Operação Penalidade Máxima, que já denunciou 16 pessoas. Os promotores da Penalidade, Fernando Cesconetto e Cyro Terra, Peres serão ouvidos na próxima semana. Depois, em data a ser confirmada, a CPI ouve o policial Hugo Bravo, presidente do Vila Nova (GO), que denunciou o esquema.

Sondagem

Levantamento da Paraná Pesquisas mostra a avaliação dos brasileiros frente à administração do presidente Lula da Silva: 54,1% aprovam e 39,4% desaprovam. Dentre os entrevistados, 15,8% avaliam como ótima a administração de Lula, 23,9% como boa, 24,9% como regular, 7% como ruim e 25,7% como péssima. Sobre a economia, 26,8% avaliam que ocorreram melhoras.

Fux no Ibmec

O Ibmec contratou o ministro do STF Luiz Fux para compor o corpo docente do curso de graduação em Direito. A aquisição do magistrado, segundo a instituição, segue a estratégia de ofertar para os alunos os principais especialistas do Brasil no ramo jurídico. O contrato com Fux abrange “todas as praças” – nas capitais onde a faculdade tem unidades – e o ministro dará aulas no modelo híbrido (online e presencial).

Demissões

O Centro-Oeste e Norte foram as regiões que mais demitiram funcionários das micro e pequenas indústrias no Brasil: 18% das empresas fecharam vagas, porcentagem maior em relação ao nível nacional, que ficou em 15%, conforme a pesquisa “Indicador Nacional da Micro e Pequena Indústria”, do SIMPI/Datafolha. O levantamento mostra ainda que 22% das empresas podem fechar nos próximos meses.

APAES

A Federação das APAES do Estado de São Paulo realiza, hoje e amanhã, a 4ª edição do evento de capacitação para dirigentes da rede. A solenidade acontece em comemoração aos 30 anos de atuação da FEAPAES/SP. O evento será realizado na cidade de Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real, com expectativa de público de 450 pessoas.

2023-05-25