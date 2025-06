Bruno Laux Senadores apresentam mais de 350 emendas ao projeto do novo Código Eleitoral

Por Bruno Laux | 28 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Mais de 354 emendas foram apresentadas até o momento por senadores ao projeto que trata do novo Código Eleitoral do Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Código Eleitoral

Mais de 354 emendas foram apresentadas até o momento por senadores ao projeto que trata do novo Código Eleitoral do Brasil. Em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o texto deve ser votado no próximo dia 9 de julho.

Anistia em debate

Parlamentares da oposição devem aproveitar o clima nebuloso entre governo e Congresso após a votação da derrubada do aumento do IOF para tentar emplacar o projeto que perdoa presos pelos atos do 8 de Janeiro que não praticaram depredações do patrimônio público. Lideranças do PL pretendem tentar levar o texto à votação na Câmara antes do início do recesso parlamentar, previsto para julho.

Esperança na crise

Ainda que a derrubada do aumento do IOF tenha sabor de derrota para o Planalto, o debate sobre a taxação dos mais ricos, mobilizado no entorno da discussão do tema, rendeu pontos positivos para o governo nas redes sociais. O posicionamento vem sendo trabalhado pelo governo como um caminho para a reaproximação com o eleitorado, a partir do fomento do discurso de proteção aos mais pobres.

Discurso arriscado

Parte das lideranças da Câmara e do Senado veem como arriscada a adoção do discurso de “ricos versus pobres” articulado pelo Planalto. Parlamentares de centro e da base aliada comentam nos bastidores sobre a possibilidade de o contexto de tensão trazer prejuízos ao governo, tanto no Congresso quanto nas eleições de 2026.

Ato na Paulista

Lideranças de esquerda e movimentos sociais promoverão um ato conjunto no dia 10 de julho, na Avenida Paulista, em defesa do governo Lula. Articulado por siglas integradas às frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, a mobilização também terá como alvo o que os organizadores veem como apoio do Congresso a pautas da direita.

Crédito para todos

Em aceno ao agronegócio, o presidente Lula afirmou nessa sexta-feira que oferecerá crédito para “fazendeiros” que estejam ajudando o país, independente de quem eles votaram. Durante a entrega de títulos de regularização fundiária no Tocantins, o líder do Planalto sinalizou que fará o “terceiro maior Plano Safra da História” em 2025, destacando os recordes atingidos nos anos anteriores.

Depoimentos agendados

O STF agendou para julho as oitivas das testemunhas do núcleo 2 da ação que apura uma suposta trama golpista articulada em 2022. Entre os 118 depoentes relacionados para esta etapa, estão o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segurança em pauta

A Câmara dos Deputados deve se dedicar à discussão de projetos voltados à segurança pública após o retorno do recesso parlamentar de julho. Entre as pautas previstas para análise, estão medidas destinadas à maior segurança para transporte de carga, em meio à onda de episódios de roubos de mercadorias no país.

Processo demorado

Em entrevista ao portal UOL, o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, sinalizou que a captura da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) pode levar meses. Apesar da expectativa de demora, em decorrência da fila de casos pendentes de solicitação de extradição, o diplomata avalia que o governo italiano deve atender ao pedido realizado pela embaixada para extraditar a parlamentar.

Situação das estatais

A Comissão de Administração da Câmara recebe na próxima terça-feira a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão, Elisa Leonel, para um balanço sobre as empresas estatais federais e as ações de gestão implementadas pelo órgão. A reunião ocorre a pedido do deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), que questiona a metodologia adotada pelo recente relatório do Banco Central que apontou rombos nas empresas públicas.

Sabatina de diplomatas

Diplomatas indicados para os cargos de embaixador do Brasil na Espanha, na Hungria, na Suíça e na República Tcheca serão sabatinados na próxima quarta-feira pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Após as oitivas, o colegiado votará as indicações, que também precisarão passar pela aprovação do Plenário.

Política para imigrantes

Diante do crescimento do número de pessoas que buscam refúgio ou imigram para o Brasil nos últimos anos, o deputado Max Lemos (PDT-RJ) está articulando na Câmara a criação da Política Nacional de Apoio a Refugiados e Imigrantes Vulneráveis. O conjunto de diretrizes busca assegurar a integração social, econômica e cultural dessa população, além de garantir a defesa de direitos fundamentais previstos na Constituição e em tratados internacionais.

Relações Grécia-RS

O governador Eduardo Leite recebeu nessa sexta-feira o embaixador da Grécia no Brasil, Ioannis Tzovas Mourozis, para uma conversa sobre o estreitamento de laços e a construção de parcerias entre o RS e o país europeu. O encontro foi pautado pela discussão de oportunidades concretas de cooperação bilateral, com foco na valorização das comunidades gregas no Estado e ao incentivo de relações acadêmicas entre universidades.

Atenção aos professores

Em reunião com a direção do Cpers Sindicato, nessa sexta-feira, Eduardo Leite confirmou a realização de um novo concurso público para professores no RS, com expectativa de seis mil vagas. O governador gaúcho também sinalizou o chamamento de mais aprovados no concurso realizado em 2023 e o início do processo de promoções de docentes.

Contratações emergenciais

A Câmara de Porto Alegre iniciou a análise do projeto do Executivo que autoriza a contratação emergencial de 45 profissionais pela Prefeitura. Os cargos a serem preenchidos se dividem entre sete vagas para engenheiros civis, sete para assistentes administrativos e uma para arquiteto, no Demhab, além de 30 postos para agentes de serviços técnicos e operacionais.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/senadores-apresentam-mais-de-350-emendas-ao-projeto-do-novo-codigo-eleitoral/

Senadores apresentam mais de 350 emendas ao projeto do novo Código Eleitoral

2025-06-28