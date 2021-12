Acontece Senai comemora 80 anos com projeção de aumentar matrículas

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Célula Demonstradora de Tecnologias da Indústria 4.0 (Foto: Divulgação/ Dudu Leal)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) concluirá 2021 com um saldo positivo na área da educação, referente ao aumento no número de matrículas. Foram 89 mil em todas as modalidades, sendo 21 mil em EAD. Além disso, na área de inovação e tecnologia, são 89 projetos em desenvolvimento. No dia 22 de janeiro, o Senai-RS completa 80 anos de atuação.

“O nosso destaque este ano foi o aumento significativo das matrículas dos cursos técnicos, tanto EAD (3,8 mil) quanto presencial (4,2 mil), totalizando 8 mil matrículas, levando em conta que no ano passado o total foram 5 mil. Isto se deve a dois fatores: é o resultado da modernização do Senai, que teve um investimento significativo nos últimos anos em infraestrutura e equipamentos, e à metodologia de educação profissional que o Senai utiliza, incluindo o emprego de tecnologias educacionais que possibilitam a qualidade dos cursos semipresenciais”, ressalta o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein.

A modernização do Senai levou em consideração as tendências e demandas da indústria, como os caminhos para as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Um total de 656 cursos de Evolução Profissional foram criados e atualizados desde maio de 2019, sendo que 37, abordam diretamente as tecnologias e competências da indústria 4.0 e seis de Qualificação Profissional tratam temas transversais a esse caminho.

A Faculdade Senai de Tecnologia Porto Alegre recebeu nota máxima do Ministério da Educação (MEC) para autorização de oferta do curso superior de Manutenção Industrial na modalidade de Educação a Distância. Assim todos os cursos superiores (Automação Industrial, Manutenção Industrial, Redes de Computadores e Sistemas de Telecomunicações) foram autorizados assim como a Faculdade recebeu o credenciamento. Em 2022 a Faculdade inicia a oferta de seus cursos superiores EaD para os principais polos industriais do Estado.

O Senai está com 89 projetos em andamento, sendo 38 pelo Edital Gaúcho de Inovação, 24 Embrapii, 14 do Edital de Inovação, dois da Agência Nacional do Petróleo, quatro de outras fontes de fomento e uma contratação direta.

