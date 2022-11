Esporte Senegal vence o Catar por 3 a 1 e segue vivo na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Boulaye Dia balançou as redes para garantir o primeiro gol de Senegal nesta Copa do Mundo Foto: Reprodução/Senegal Boulaye Dia balançou as redes para garantir o primeiro gol de Senegal nesta Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Senegal) Foto: Reprodução/Senegal

Nesta sexta-feira (25), o Senegal venceu o Catar por 3 a 1. Com o resultado, a seleção africana permanece viva na disputa pela classificação às oitavas de final e praticamente eliminou os anfitriões antecipadamente. Os gols da seleção foram marcados por Boulaye Dia, Diédhiou e Bamba Dieg por Senegal.

Logo no início do jogo, a equipe de Senegal já mostrou para que veio na partida. Sabaly recebeu um lançamento pela direita e tentou a cabeçada. A bola saiu pela linha de fundo. Aos 14, Catar chegou pela direita e cruzou na grande área. Afif pegou de primeira e chutou, mas a bola acabou subindo.

Aos 23, Gueye dominou a bola na intermediária, levou para o lado direito e bateu forte, mas a bola passou pelo lado direito do gol. Aos 32, Afif recebeu na área, invadiu e foi derrubado. O Catar pediu pênalti, mas não foi marcado. Aos 39 minutos, saiu o primeiro gol da partida. Boulaye Dia, após a zaga não conseguir cortar a bola, na sobra mandou para o fundo das redes. Aos 50 minutos, o juiz encerrou a partida.

Já no começo do segundo tempo, aos 2 minutos, Senegal marcou o segundo gol. Diédhiou, após escanteio cabeceou e encobriu o goleiro. Senegal 2 x 0 Catar. Aos 17, Catar chegou pela esquerda, Ali chutou da entrada da área e o goleiro Mendy fez a defesa. Aos 32, o Catar chegou ao gol para descontar o placar. Catar desceu em velocidade na direita com Mohammed, lançou para a direita e Muntari tocou de cabeça sozinho para fazer o gol.

Minutos depois, aos 37, Senegal chegou ao seu terceiro gol, com Dieng. O jogador recebeu no meio da área e bateu de primeira decretando o último gol da partida. Aos 50, acabou a partida. A partida é valida pelo Grupo A da Copa do Mundo do Catar 2022, que conta também com Catar, Senegal, Holanda e Equador.

