“Separar as coisas”: Haddad busca despolitizar tarifaço em conversa com secretário dos EUA”

Debate despolitizado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, planeja atuar na “despolitização” das discussões sobre o tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, durante a reunião que á nesta semana com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. O chefe ministerial defende a necessidade de “separar as coisas” nas relações entre o Brasil e o governo estadunidense, frisando que o comércio internacional não pode ser utilizado para atender a interesses eleitorais.

Expectativa otimista

Apesar dos reflexos da crise do “tarifaço” nas discussões do Congresso, Fernando Haddad está otimista sobre o avanço de pautas do Planalto no Legislativo durante o segundo semestre. Após diálogos com as presidências da Câmara e do Senado, o chefe da Fazenda sinalizou confiança sobre a tramitação de temas de interesse do Executivo que devem “melhorar o ambiente de negócios no Brasil”.

Pautas pós-recesso

Parlamentares governistas pretendem trabalhar pelo avanço da votação do projeto de reforma do Imposto de Renda no Legislativo até o final . Também estão entre as prioridades da base aliada pautas relacionadas à taxação das bets e dos bilionários, dentre outros temas que podem impactar nos resultados da corrida eleitoral de 2026.

Pautas pós-recesso II

Do lado da oposição, parlamentares bolsonaristas devem se empenhar na defesa do projeto de anistia para envolvidos no e na proposta de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Apesar da mobilização, há a expectativa entre lideranças da cúpula do Congresso de que os temas permaneçam inertes nas primeiras semanas de retorno dos trabalhos no Legislativo.

Reação bolsonarista

Aliados de Jair Bolsonaro reagiram nas redes sociais após o ex-presidente sido alvo de um decreto de prisão domiciliar assinado nesta -feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Lideranças partidárias e parlamentares do meio bolsonarista – que sustentam a narrativa de que o ex-mandatário passa por uma “prisão sem julgamento e sem defesa” -, já adiantaram que devem usar o episódio para pressionar o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) pelo avanço de pautas anti-STF e favoráveis à anistia.

Sanções antecipadas

A antecipação de novas sanções dos EUA contra a Suprema Corte brasileira é esperada por interlocutores de Jair Bolsonaro que possuem contato com a Casa Branca após o decreto de prisão domiciliar do ex-presidente. Há a expectativa de que, entre outras ações, mais nomes do Judiciário sejam incluídos no rol de nomes impactados pela “Lei Magnitsky”.

Reação insuficiente

Destaque na lista dos segmentos impactados pelo tarifaço de Donald Trump, o setor de pescados ficou insatisfeito com a reunião realizada nesta -feira com ministros do governo sobre medidas de socorro às empresas atingidas pelas tarifas. Eduardo Lobo, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, queixou-se sobre a falta de avanço de medidas mitigatórias solicitadas pela entidade, além do prazo extenso apresentado para a tomada de ações concretas.

Retomada dos trabalhos

A primeira sessão plenária da Câmara após o recesso parlamentar, nesta ça-feira, será marcada pela votação do projeto que cria o Estatuto do Aprendiz e da proposta que trata do crime de assédio sexual no Código Penal Militar. A Casa Baixa do Congresso também pode votar a medida provisória que institui um programa para agilizar a análise e revisão de benefícios previdenciários e assistenciais pelo INSS e o Departamento de Perícia Médica Federal.

Atendimento psicológico

A Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei que cria, junto ao Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Apoio Psicológico aos Profissionais da Segurança Pública. De autoria do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), a matéria propõe a garantia de atendimento preventivo, emergencial e terapêutico, com prioridade à escuta humanizada e abordagem psicossocial.

Reforma agrária

Os senadores da Comissão de Agricultura reúnem-se nesta -feira em audiência pública para tratar do Programa Nacional de Reforma Agrária. O encontro deve fornecer subsídios para a análise da iniciativa pelo colegiado, que elegeu o tema como política pública a ser avaliada em 2025.

Expointer 2025

O governador Eduardo Leite participa nesta ça-feira do lançamento da 48ª Expointer no escritório da Invest RS, em São Paulo. A realização do evento na capital paulista visa destacar o alcance institucional da feira, que neste ano reunirá 2,5 mil expositores e mais de 500 atividades e eventos ao longo de nove dias de programação.

Parceria tailandesa

Em visita à sede da FIERGS, nesta -feira, a embaixadora da Tailândia no Brasil, Kundhinee Aksornwong, sinalizou interesse em aproximar os laços comerciais com o RS. A diplomata convidou a federação gaúcha a conhecer oportunidades oferecidas pelo país asiático, que está entre os principais integrantes do bloco “Asean”, que concentra um mercado de mais de 600 milhões de pessoas.

Mitigação local

O vice-governador Gabriel Souza iniciou nesta -feira, pelo setor calçadista, uma série de reuniões com os segmentos produtivos impactados pelo “tarifaço” imposto pelos EUA a um conjunto de produtos brasileiros. Focados na manutenção dos empregos no RS, os encontros devem tratar de alternativas para mitigar os impactos das tarifas, a partir da avaliação de demandas individuais e do encaminhamento de potenciais soluções.

Monitoramento por vídeo

Creches públicas de Porto Alegre poderão ser obrigadas a manter, de forma ininterrupta, um sistema de gravação por vídeo das áreas comuns externas e internas de suas dependências. A medida, proposta na Câmara Municipal pelo vereador José Freitas (Republicanos), propõe o recurso como alternativa para coibir a prática de ações que se desviem das normas aplicadas nos espaços, assegurando ambientes mais “seguros, ordenados e previsíveis”.

PPA aprovado

O Legislativo da capital gaúcha aprovou nesta -feira, com 14 emendas e três subemendas, o projeto do Executivo que trata do Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029. A matéria, que representa o principal instrumento de planejamento estratégico da gestão municipal, organiza em programas e ações, e respectivos indicadores e metas, a atuação governamental na cidade.