Saúde Ser negligente com seu sono é ser negligente com a sua saúde

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Privação de sono pode mexer com o humor e aumenta as chances de distúrbios mentais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais do que causar uma sensação de cansaço, a falta de sono pode impactar negativamente na nossa saúde. A privação afeta a imunidade, o humor, a qualidade e função cognitiva.

Para saber se você está em falta com seu sono é preciso ter uma referência de quantidade. Para chegar a uma média, você pode criar o seu diário do sono, anotar os horários que dorme e acorda e tirar uma média. Geralmente, a média da pessoa adulta é de 7 a 8 horas por noite, mas o número pode ser um pouco maior ou menor. A partir dessa média, é possível descobrir se você anda devendo horas de sono para o seu corpo.

Déficit crônico e agudo

É possível classificar a privação de sono em duas frentes: Déficit agudo: dura um período curto, de um, dois dias; Déficit crônico: conhecido como a síndrome do sono insuficiente, dura três meses ou mais e traz consequências mais sérias para a nossa saúde.

“O déficit agudo pode levar a uma sonolência no outro dia, a uma diminuição da resposta psicomotora (o reflexo). Se você diminui o reflexo, aumenta a propensão a ter acidentes, seja doméstico, de trabalho ou até mais grave, como acidente de carro. Ele também pode levar ao aumento da impulsividade nas relações, com a comida”, explica Alan Luiz Eckeli, professor de neurologia e medicina do sono na FMRP-USP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo).

Já o déficit crônico afeta mais a nossa saúde. “Ele está associado a prejuízos na esfera da saúde mental (depressão, ansiedade, síndrome do pânico); você também diminui suas funções cognitivas (memória) e a consolidação dessa memória; aumentam os riscos de doenças crônicas – e para quem tem a doença estabelecida, aumenta a dificuldade de controle”, completa o professor de neurologia.

Dormir pouco faz muito mal

As consequências da privação de sono podem ser muito graves. Estudos apontam que dormir menos de 6 horas está associado ao aumento da mortalidade.

Ser negligente com seu sono é ser negligente com a sua saúde, já que ele desempenha um papel fundamental no funcionamento de quase todos os sistemas do corpo.

“Assim como comer bem e fazer atividade física, o sono deve ser prioridade na nossa vida. Ele faz parte do tripé da nossa saúde”, lembra Sandra Doria, otorrinolaringologista com especialização em Medicina do Sono.

O que a falta de sono provoca: Aumenta as chances de depressão, ansiedade, transtornos mentais; Oscilação no humor; Diabetes; Doenças cardiovasculares; Problemas sexuais; Riscos de acidentes; Desequilíbrios hormonais.

Os benefícios de dormir bem

Sandra Doria cita três impactos positivos do sono na nossa saúde:

Sistema cardiovascular

“Quando dormimos, temos um predomínio do sistema nervoso parasimpático, quando você tem a desaceleração do ritmo cardíaco, da pressão arterial, regularidade de ritmos. Isso é muito favorável para o repouso que o sistema cardio precisa”.

Equilíbrio emocional

“Durante o sono, temos uma faxina cerebral. É quando tiramos do cérebro tudo o que não é necessário armazenar e foi excesso durante o dia. Essa faxina ajuda a evitar distúrbios de depressão, ansiedade, impulsividade”.

Sistema imunológico

“Em tempos de pandemia, ficamos preocupados com nosso sistema imunológico. Para nos defender bem, precisamos do sono reparador. Não à toa, quando estamos doentes temos mais sono. Isso acontece porque nosso corpo nos obriga a dormir. É quando o exército de defesa do corpo age mais. Estudos já mostraram, por exemplo, que pacientes privados de sono desenvolvem mais sintomas de gripe, mais reação à vacina”.

A privação de sono não deve ser normalizada. E o sono não deve ser só quantificado. “Para um bom sono você precisa de quantidade, qualidade e ritmo – horários regulares para dormir e acordar”, finaliza a otorrinolaringologista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/ser-negligente-com-seu-sono-e-ser-negligente-com-a-sua-saude/

Ser negligente com seu sono é ser negligente com a sua saúde