Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Em uma publicação no Twitter, Moro (foto) afirmou que “facínora é bandido” e sugeriu que o ex-presidente desse explicações sobre o “mensalão" e o “petrolão” Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-SP) respondeu nesta terça-feira (10) às declarações feitas por Lula (PT) em evento em Belo Horizonte no dia anterior. Em uma publicação no Twitter, Moro afirmou que “facínora é bandido” e sugeriu que o ex-presidente desse explicações sobre o “mensalão” e o “petrolão”, investigações deflagradas durante o governo de Lula.

“Sei que você não gosta de policiais ou de quem cumpre a lei, mas você deveria explicar a roubalheira do ‘mensalão’ e do ‘petrolão’ durante o seu governo”, disse o ex-magistrado.

No evento desta segunda-feira (09), o pré-candidato à presidência fez críticas a Moro e à condução das investigações da Operação Lava-Jato. Ele afirmou que opositores diziam na época em que esteve preso que ele “teria vergonha de andar nas ruas”.

“Hoje quem está com vergonha de andar na rua é o facínora do Moro. Quem está com vergonha de andar na rua é o Dallagnol”, disse o petista no discurso que suscitou a resposta de Moro, citando também o ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos). A equipe do ex-presidente Lula disse que ele não irá se manifestar sobre o assunto.

