Política Sérgio Moro deve lançar na terça-feira candidatura ao Senado pelo Paraná

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Expectativa é de que anúncio seja feito em Curitiba com presença o pré-candidato do União Brasil ao Palácio do Planalto, Luciano Bivar Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Expectativa é de que anúncio seja feito em Curitiba com presença o pré-candidato do União Brasil ao Palácio do Planalto, Luciano Bivar (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil, deve lançar na próxima terça-feira (12) sua candidatura ao Senado Federal pelo Paraná. É o que dizem fontes do União Brasil e pessoas ligadas ao próprio Moro.

A expectativa é de que o anúncio seja feito em Curitiba com a presença do pré-candidato do União Brasil ao Palácio do Planalto, Luciano Bivar. No mês passado, em entrevista à imprensa, Moro disse que ainda não tinha se decidido a que cargo concorreria e que faria um périplo pelo Estado para definir a sua posição.

A tendência é de que Moro dispute contra o senador Álvaro Dias, do Podemos, que é considerado o padrinho político do ex-juiz federal. Moro se filiou inicialmente ao Podemos, quando era pré-candidato ao Palácio do Planalto, mas trocou de legenda às vésperas do prazo eleitoral, em abril.

Inicialmente, Moro havia mudado seu domicílio eleitoral a São Paulo, onde pretendia disputar a posto de senador. O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), no entanto, barrou a mudança do domicílio eleitoral, o que levou Moro a retornar ao Paraná.

