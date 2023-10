Notícias Sergio Moro diz que o Brasil não tem relevância internacional e é rebatido por ministro das Relações Exteriores: “Como não?”

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2023

Mauro Vieira afirmou que só quem não conhece o Brasil afirma algo assim. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Ao afirmar que o Brasil não tem relevância internacional “para fazer diferença” na Guerra no Oriente Médio, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi confrontado pelo ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira. O embate ocorreu via X (antigo Twitter).

O impasse teve início quando o ex-juiz federal da operação Lava-Jato tuitou a seguinte mensagem: “O Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas”, disse o senador.

O ministro das Relações Exteriores, contudo, logo rebateu: “O Brasil é o maior país da América Latina, 3º maior país de todo continente americano, 5° maior país do planeta, nosso idioma é o 4° mais falado no mundo, estamos entre os 10 maiores produtores de petróleo. Como não tem relevância? Só na cabeça de quem não conhece o Brasil”, respondeu Mauro Vieira.

Desde o início do conflito em Israel, iniciado após uma ofensiva do grupo terrorista Hamas, Sergio Moro tem feito comentários com críticas a Lula. Na semana passada, o ex-juiz cobrou críticas mais duras ao Hamas, que não foi classificado por Lula como grupo terrorista.

Assim como Bolsonaro, o senador relembrou um comunicado publicado no site da organização após a eleição do petista: “Hamas parabeniza Lula pela vitória nas eleições”, dizia. O parlamentar também abordou uma nota oficial do Itamaraty a respeito dos ataques: “Sequer nomina ou repudia nominalmente” o Hamas, disse Moro.

Outro embate

A deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP) tentou associar o presidente Lula (PT) ao grupo terrorista Hamas e foi confrontada pela ex-senadora Katia Abreu (PP-TO). O embate ocorreu via X (antigo Twitter).

O impasse teve o início quando a esposa de Sergio Moro postou uma imagem com a seguinte frase: “Lembram daquele pessoal que dizia que o Lula era inocente? Então, hoje eles estão dizendo que o Hamas não é terrorista”. A postagem segue a linha de outras manifestações que a deputada tem feito desde o início dos conflitos no Oriente Médio.

A ex-senadora, contudo, logo rebateu: “E como se chama quem prendeu sem provas? Amaçando e fabricando provas falsas? Como chama aqueles que deixaram o judiciário depois de cumprir missão de afastar Lula do jogo e viraram ministro?”.

Os questionamentos de Katia Abreu fazem menção à atuação de Moro na operação Lava-Jato. O senador foi responsável pelas condenações de Lula que, posteriormente, foram anuladas pelo STF sob o entendimento de que houve julgamento parcial.

2023-10-16