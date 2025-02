Política Sérgio Moro lidera disputa ao governo do Paraná e poderia vencer no 1º turno, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ex-juiz, Moro afirmou que seu foco é no mandato do Senado.(Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Sérgio Moro (União-PR) lidera a disputa de 2026 pelo governo do Paraná, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nessa quinta-feira (27).

Moro lidera em todos os cenários estimulados, ou seja, aqueles em que os entrevistados recebem uma lista de possíveis candidatos. Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado é quem aponta alguém em quem votaria, o senador tem 1,5%.

Nesse cenário, 72% declararam não saber ou não opinaram e 17,2% disseram que votariam em Ratinho Júnior (PSD). O atual governador foi reeleito em 2023 e é cotado como possível candidato à Presidência em 2026. Já 4,2% não votariam em ninguém, optariam por voto nulo ou em branco.

— Veja os números da pesquisa estimulada:

Cenário 1

* Sérgio Moro (União Brasil): 49%

* Rafael Greca (PSD): 26%

* Guto Silva (PP): 6,1%

* Enio Verri (PT): 5,2%

* Não sabe/ Não respondeu: 4,3%

* Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,4%

Cenário 2

* Sérgio Moro (União Brasil): 47%

* Rafael Greca (PSD): 24,8%

* Alexandre Curi (PSD): 11,2%

* Enio Verri (PT): 4,8%

* Não sabe/ Não responde: 4,1%

* Nenhum/ Branco/ Nulo: 8,1%

Cenário 3

* Sérgio Moro (União Brasil): 50,5%

* Rafael Greca (PSD): 26%

* Enio Verri (PT): 5,6%

* Darci Piana (PSD) 3,8%

* Não sabe/ Não responde: 4,1%

* Nenhum/ Branco/ Nulo: 9,9%

Cenário 4

* Sérgio Moro (União Brasil): 54%

* Cida Borghetti (Progressistas): 26%

* Guto Silva (PP): 7,4%

* Enio Verri (PT) 5,9%

* Não sabe/ Não responde: 4,4%

* Nenhum/ Branco/ Nulo: 13,6%

Cenário 5

* Sérgio Moro (União Brasil): 51,1%

* Cida Borghetti (Progressistas): 14,2%

* Alexandre Curi (PSD): 13,7%

* Enio Verri: 5,8%

* Não sabe/ Não responde: 4,2%

* Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,1%

Cenário 6

* Sérgio Moro (União Brasil): 55,8%

* Cida Borghetti (Progressistas): 15%

* Enio Verri (PT): 6,7%

* Darci Piana (PSD): 4%

* Não sabe/ Não responde: 4,2%

* Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,1%

Procurado, Sérgio Moro disse ficar honrado e considerou os resultados da pesquisa um reconhecimento de seu trabalho como juiz, ministro e senador.

“Também reflete a percepção do eleitorado que em 2026 precisaremos de um governador forte para proteger o Paraná dos descalabros da eventual continuidade do PT no comando do país e a escalada da criminalidade”, afirmou.

Ele ressaltou, no entanto, que está focado em seu mandato no Senado. “Apenas adiante decidirei se vou ou não ao governo”, disse.

O levantamento ouviu 1.652 paranaenses em 64 municípios, entre os dias 22 e 25 de fevereiro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/sergio-moro-lidera-disputa-ao-governo-do-parana-e-poderia-vencer-no-1o-turno-diz-pesquisa/

Sérgio Moro lidera disputa ao governo do Paraná e poderia vencer no 1º turno, diz pesquisa

2025-02-27