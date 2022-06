Porto Alegre Serviço de aluguel de bicicletas elétricas entra em fase de testes em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

Serão oferecidas entre cinco e dez bikes elétricas, mediante aluguel por aplicativo em nove locais. Foto: PMPA/Divulgação

Será lançado neste sábado (4), na Orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, o serviço de aluguel de bicicleta por meio do APP Volta E-bike. A prefeitura autorizou o funcionamento da startup sem estação fixa até dezembro em nove pontos da Capital. O modelo será avaliado mediante a execução de uma prova de conceito.

A startup irá oferecer entre cinco e dez bikes elétricas, mediante aluguel por aplicativo em nove locais. O equipamento estará disponível aos sábados nos principais pontos turísticos de Porto Alegre como Orla do Guaíba, Praia do Iberê, Redenção, Parcão, Praça da Encol, Parque Germânia e Ipanema. Aos domingos, no trecho 3 da orla, próximo à pista de skate.

O custo é de 70 centavos por minuto, mais o valor de R$ 5 para desbloquear a bicicleta. Para fazer o check-in, é preciso baixar o aplicativo da Volta E-Bike e cadastrar o cartão de crédito. É obrigatório o uso de capacete durante a utilização do veículo.

Segundo o coordenador de Planejamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), João Paulo Cardoso Joaquim, esse tipo de autorização está prevista em dois decretos municipais. “Foi possível autorizar que a startup ofereça esse serviço com base no decreto nº. 20.358/2019, que regulamenta a utilização da infraestrutura de mobilidade urbana para exploração do serviço de compartilhamento de bicicletas elétricas sem estação física e também do decreto 19.701/2017, que institui os procedimentos para apresentação, análise e teste de soluções inovadoras para o município, explica.

“Buscamos a prefeitura para ser parceira na Prova de Conceito (POC), implantando na cidade o conceito de living lab, ou seja, ao mesmo tempo que desenvolvemos o Volta E-Bike, a população terá o primeiro app de bicicletas elétricas compartilhadas e poderá contribuir no desenvolvimento da operação, que tem previsão de terminar em dezembro de 2022”, ressalta Marilin Moura Parode, sócia-fundadora da Startup.

