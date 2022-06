Porto Alegre Serviço para aluguel de bicicleta elétrica começa a operar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

Empresa irá ofertar o equipamento em nove pontos da Capital. (Foto: Aline Rimolo/SMMU/PMPA)

Começou, neste sábado (4), a operação da startup Volta E-bike, que irá ofertar aluguel de bicicleta elétrica sem estação fixa em nove pontos de Porto Alegre.

Durante o lançamento, que ocorreu no Trecho 1 da Orla do Guaíba, local em que estavam disponíveis cinco bicicletas elétricas, os secretários municipais de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, e de Inovação, Luiz Carlos Pinto, juntamente com técnicos da prefeitura conheceram o funcionamento do aplicativo e a bicicleta que será disponibilizada.

A prefeitura autorizou o funcionamento do serviço até dezembro. Ele será avaliado pelas secretarias municipais de Inovação, Mobilidade Urbana e de Parcerias, mediante uma Prova de Conceito (POC).

“Projetos como este de mobilidade urbana sustentável, que conversam com o nosso objetivo de qualificar a malha cicloviária e incentivar o uso do modal, sempre serão bem-vindos. Queremos mais empresas investindo e nos auxiliando com projetos que apresentem soluções inovadoras para a mobilidade”, destacou Castro Júnior.

A autorização para o funcionamento da startup foi dada com base no Decreto nº. 20.358/2019, que regulamenta a utilização da infraestrutura de mobilidade urbana para exploração do serviço de compartilhamento de bicicletas elétricas sem estação física e também do Decreto 19.701/2017, que institui os procedimentos para apresentação, análise e teste de soluções inovadoras para o município.

Funcionamento

A startup irá oferecer entre cinco e dez bikes elétricas, mediante aluguel por aplicativo em nove locais. O equipamento estará disponível aos sábados nos principais pontos turísticos de Porto Alegre como Orla do Guaíba, Praia do Iberê, Redenção, Parcão, Praça da Encol, Parque Germânia e Ipanema. Aos domingos, estará no Trecho 3 da orla, próximo à pista de Skate.

“Com o nosso app e a possibilidade de levar nossas bikes para os principais pontos de lazer da cidade, pretendemos popularizar o uso da bicicleta elétrica compartilhada, além de contribuir para o desenvolvimento dessa operação na cidade”, comenta a sócia-fundadora da Startup, Marilin Moura Parode.

