Rio Grande do Sul Serviços do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul voltam a funcionar

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Já é possível iniciar o processo de primeira habilitação, fazer aulas, realizar exames de aptidão física e mental, entre outros. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os sistemas informatizados do DetranRS relativos aos serviços de registro de veículos, emplacamento e comercialização de peças usadas voltaram a funcionar na tarde dessa segunda-feira (27), assim como os serviços de habilitação, realizados pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) credenciados.

No caso dos serviços de veículos, o Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA), Estampadora de Placas (Epiv) e Centro de Desmanche de Veículos (CDV) que não foram atingidos pela enchente já estão trabalhando normalmente.

Para realizar transferência de veículos, vistorias, comunicação de venda, alteração de características e modificações veiculares, deve-se procurar o Centro de Registro de Veículos Automotores mais próximo. Já a estampagem e o acabamento das placas de veículos são feitas pelas Epivs. O comércio de peças usadas certificadas para veículos é realizado pelos centros de desmanches de veículos.

Os contatos dos credenciados estão no site do DetranRS, na página inicial, em Locais de Atendimento. Dúvidas relacionadas aos serviços podem ser tiradas diretamente com eles.

Em relação aos serviços de habilitação, já é possível iniciar o processo de primeira habilitação, fazer aulas, realizar exames de aptidão física e mental, renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), buscar adição ou mudança de categoria e solicitar a 2ª via da carteira, entre outros. Os contatos dos Centros de Formação de Condutores podem ser conferidos no site do DetranRS.

Quem tiver dúvidas em relação à situação de sua carteira nacional de habilitação pode procurar o CFC mais próximo. Candidatos que tinham exames agendados no período da indisponibilidade podem procurar os Centros de Formação de Condutores para fazer o reagendamento.

A Deliberação 274 do Contran, que interrompeu os prazos por 90 dias, continua válida. Também está em vigor a gratuidade da segunda via da CNH para atingidos pelas enchentes e a gratuidade na autorização para troca de placas perdidas nas cheias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/servicos-do-departamento-de-transito-do-rio-grande-do-sul-voltam-a-funcionar/

Serviços do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul voltam a funcionar

2024-05-27