Porto Alegre Serviços do Dmae afetarão abastecimento de água nos bairros Navegantes e São Geraldo nesta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Fornecimento deve ser normalizado até o final do dia, segundo previsão do órgão

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) realiza, na terça-feira (28), a finalização das obras de substituição de redes de água na Rua Voluntários da Pátria. As obras podem afetar o abastecimento nos bairros Navegantes e São Geraldo a partir das 9h. Em caso de chuva, o trabalho será cancelado.

A rede antiga será desativada em dois pontos do logradouro: na altura do número 3.220, próximo à Estação São Pedro do Trensurb, e no número 3.848, junto à Rua Comendador Tavares.

O órgão informa que, caso algum imóvel permaneça desabastecido após o serviço, é necessário ligar para o telefone 156, opção 2, e informar o endereço completo para que o ramal predial seja religado na rede nova.

O Dmae também alertou que o aspecto da água após os serviços pode estar turvo ou não transparente. Conforme a entidade, o fenômeno se dá devido ao arraste de micropartículas inertes e não representa risco para a saúde. Ainda assim, a lavagem da rede pode ser solicitada também através do contato 156, opção 2.

