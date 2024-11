Porto Alegre Serviços essenciais funcionam no feriado da Proclamação da República nesta sexta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192 Foto: Cristine Rochol/PMPA (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Nesta sexta-feira (15), feriado nacional da Proclamação da República, os serviços essenciais em Porto Alegre atuam em regime de plantão. Os atendimentos retomam o funcionamento normal na segunda-feira (18).

Central do Cidadão 156 – Atendimento 24 horas, todos os dias da semana e feriados, para solicitações de serviços como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo, entre outros. Mais informações por meio do telefone 156 e dos canais digitais: aplicativo 156 +POA e WhatsApp (51) 3433-0156.

Ceic-POA – O Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA) opera 24 horas. O videomonitoramento acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também atua no atendimento a situações de risco e emergência.

Guarda Municipal – As equipes estarão em parques e praças. As vigilâncias fixa e motorizada atendem postos de saúde, secretarias e prédios municipais. A Central de Operações da Guarda Municipal atende 24 horas pelos telefones 153 e 156.

Fiscalização – Equipes da Diretoria-Geral de Fiscalização realizam as operações Calçada Livre e Esforço Concentrado. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153 da Guarda Municipal.

Limpeza urbana – O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalhará normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h e das 13h às 16h. O DMLU atende pelo telefone 156.

Trânsito e transporte – A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, em razão do feriado, o transporte coletivo irá operar com tabela de domingos e feriados nesta sexta-feira, 15. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, por meio dos aplicativos Cittamobi e Moovit, além de consultar as mudanças disponíveis no site da EPTC.

Saúde – Estarão abertos 24 horas os prontos atendimentos, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), os Serviços de Residenciais Terapêuticos (SRTs) e os hospitais do município (HPS e Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando. As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam nesta sexta-feira, 15, retomando o atendimento na segunda-feira, 18.

Prontos atendimentos 24h, CAPS AD, SRTs e hospitais que funcionam 24 horas, inclusive no feriado

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº )

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil)

– Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

– CAPS AD III Passo a Passo (avenida Carneiro da Fontoura, nº 57 – Jardim São Pedro – (51) 3345-1759)

– CAPS AD III NHNI (avenida Pernambuco, nº 1700 – Navegantes – (51) 3230-6362)

– CAPS AD III SCS (avenida Cavalhada, nº 1930 – Cavalhada – (51) 3230-6364)

– CAPS AD III PLP (rua Dona Firmina, nº 144 – São José – (51) 3230-6360)

– CAPS AD III Caminhos do Sol (avenida Protásio Alves, nº 7585 – Alto Petrópolis – (51) 3407-5225)

– CAPS AD III Girassol (estrada João Antônio da Silveira, nº 440 – Restinga – (51) 3248-7704)

– CAPS AD IV Céu Aberto (rua Comendador Azevedo, nº 97 – Floresta – atende pessoas com idade a partir de 18 anos – (51) 3230-6366)

– Serviço de Residencial Terapêutico (SRT) Nova Vida (rua Santana, nº 762 – Farroupilha – (51) 3289-5683)

– SRT Nise da Silveira (rua Waldomiro Schapke, nº 328 – Partenon – (51) 3519-7800)

– SRT Lar da Amizade (travessa Anunciada, nº 78 – Vila Ipiranga – (51) 3519-7288)

– SRT Centro (rua Onofre Pires, nº 50 – Azenha – (51) 3028-3444)

– SRT SCS (praça Simões Lopes Neto, nº 39 – Teresópolis – (51) 3239-5217)

Água, esgoto e drenagem – O Dmae atende demandas de registro de vazamentos de água, extravasamento de esgoto cloacal e pluvial e outros serviços operacionais por meio do Sistema 156 (opção 2 e via aplicativo 156+POA).

O atendimento presencial, para assuntos da área comercial, não opera nesta sexta, 15, mas será retomado na segunda-feira, 18, nos cinco postos. A lista de endereços e horários de funcionamento pode ser conferida em https://prefeitura.poa.br/dmae/atendimento.

Assistência social – Há atendimento 24 horas pelos telefones (51) 3289-4994 ou pelo 156, opção 7, na Central de Abordagem.

Unidades abertas, inclusive no feriado

Albergues das 19h às 7h

– Albergue Acolher 1 – rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

– Albergue Acolher 2 – rua 7 de Abril, 315, bairro Floresta

– Albergue Dias da Cruz – avenida Azenha, 366

Centros POP das 8h às 17h

– Centro Pop – Santana – avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha

– Centro Pop 2 – Floresta – rua Gaspar Martins, 114 / 120, Floresta

– Centro Pop 3 – Navegantes – avenida França, 496, Navegantes

Desenvolvimento Social – Neste sábado, 16, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (avenida João Pessoa, 1105) funciona das 9h às 17h, exclusivamente para atendimentos do Auxílio Reconstrução.

Meio ambiente – A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) mantém plantão e atende urgências pelo aplicativo 156 +POA.

Árvores – As equipes de manejo arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) trabalham normalmente para atender demandas de urgências pelo aplicativo 156+POA e pelo telefone 156.

Iluminação pública – O plantão técnico da IPSul, responsável pela iluminação pública, atende solicitações pelo aplicativo 156, via aplicativo Ilumina POA e, também, pelo site da concessionária: ipsulpoa.com.br.

Conservação de vias – Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) trabalham em regime de plantão atendendo o cronograma de serviços nas vias da Capital e solicitações de urgência pelo 156+POA e telefone 156.

Subprefeituras e postos avançados – Nesta sexta-feira, 15, não haverá expediente nas 17 subprefeituras da cidade e nos dois postos avançados de atendimento da prefeitura nas regiões Norte e Humaitá/Navegantes. Os serviços serão retomados na segunda-feira, 18.

Junta Militar – Não terá expediente nesta sexta-feira, 15. Os serviços retomam na segunda-feira, 18, das 8h às 17h, na rua João Neves da Fontoura, 91, bairro Azenha. Informações pelo telefone (51) 3289-5057.

Mercado Público – Nesta sexta-feira, 15, abre das 8h às 15h. No sábado, 16, funciona das 7h30 às 18h.

