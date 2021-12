Porto Alegre Servidores de Porto Alegre podem destinar parte do Imposto de Renda a fundos municipais

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Os recursos dos fundos são usados por instituições que prestam serviços para mais de 50 mil crianças e adolescentes e 5 mil idosos Foto: Mirele Pacheco/Arquivo/PMPA Os recursos dos fundos são usados por instituições que prestam serviços para mais de 50 mil crianças e adolescentes e 5 mil idosos. (Foto: Mirele Pacheco/PMPA) Foto: Mirele Pacheco/Arquivo/PMPA

Até o dia 30 deste mês, os servidores da prefeitura de Porto Alegre podem fazer doações aos fundos municipais da Criança e do Idoso pelo sistema RH24horas. Ativos e inativos podem deduzir até 6% do Imposto de Renda devido pelo modelo completo da declaração.

Pelo RH24horas, os valores são creditados pela prefeitura na folha de dezembro do servidor. Ou seja, não há desembolso imediato por parte do funcionário.

O valor correspondente à antecipação será descontado na folha de pagamento do servidor nos meses de setembro, outubro e novembro do exercício seguinte ao da efetiva doação, em 2022. O valor doado é deduzido integralmente do seu Imposto de Renda devido. Para isso, é preciso fazer a declaração completa do imposto.

No RH24horas, na aba doações, o servidor encontra informações completas. Tem um simulador, indicando quanto é possível doar. Os recursos dos fundos são usados pelas instituições cadastradas no município que prestam serviços para mais de 50 mil crianças e adolescentes e cerca de 5 mil idosos.

