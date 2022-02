Brasil Servidores do Banco Central ameaçam greve por tempo indeterminado

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Eles esperam uma resposta do governo federal sobre o reajuste de salários até 23 de fevereiro. Foto: Agência Brasil Eles esperam uma resposta do governo federal sobre o reajuste de salários até 23 de fevereiro. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Servidores públicos do BC (Banco Central) ameaçam a realização de greve por tempo indeterminado a partir de 9 de março de 2022. O anúncio foi feito pelo Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central). Eles esperam uma resposta do governo federal sobre o reajuste de salários até 23 de fevereiro.

Em assembleia virtual, a entidade sindical aprovou uma paralisação com mais de 90% de apoio para a próxima quarta-feira (9), das 8h às 12h. Haverá também uma nova conversa dos servidores com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, nesta quinta-feira (3).

Assim como acontece na Receita Federal, funcionários públicos do Banco Central entregaram cargos no início depois de o governo Bolsonaro decidir dar reajuste salarial apenas para policiais federais em 2022.

