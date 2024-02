Economia Servidores do Judiciário federal passam a receber R$ 1,3 mil de auxílio-alimentação. Aumento é de 17,78%

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Implementação de aumento foi condicionada à disponibilidade orçamentária. (Foto: Lucas Castor/Agência CNJ)

Foi publicado no Diário Oficial da União o reajuste nos valores do auxílio-alimentação e da assistência pré-escolar para servidores do Judiciário federal. Com o incremento, o auxílio-alimentação passa de R$ 1.182,74 para R$ 1.393,10 e a assistência pré-escolar passa de R$ 935,22 para R$ 1.178,82 mensais. O aumento é de 17,78% e 26,05%, respectivamente.

A implantação dos valores em cada órgão foi condicionada “à prévia declaração da existência de disponibilidade orçamentária pelo ordenador de despesas”, destaca a portaria.

O Sindicato dos Servidores das Justiças Federais alerta que presta assistência jurídica, caso seja necessário requerer o cumprimento da portaria.

O documento que formaliza o reajuste é assinado pelo Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Superior Tribunal Militar e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Outro Poder – Ao Executivo, para este ano, foi ofertado pela União aos sindicatos uma série de readequação nos valores dos benefícios concedidos aos servidores públicos.

O governo federal prevê elevar, a partir de maio, o auxílio-alimentação de R$ 658 para R$ 1 mil; a contrapartida dos planos de saúde de R$ 144 para R$ 215; e o auxílio-creche de R$ 321 para R$ 484,90. Isso representará 51,06% de reajuste nos auxílios.

Plano de saúde do funcionalismo

A partir dessa quinta-feira (1º), o Grupo Executivo de Assistência Patronal (Geap) terá uma nova tabela de preços dos 59 planos ofertados, com mensalidades 14,35% menores do que as cobradas atualmente, na média.

A redução foi celebrada em novo convênio do governo federal com a Geap, nesta semana. O acordo abrange todos os órgãos da administração pública federal, incluindo autarquias e fundações.

Na última semana, o diretor-presidente da entidade, Douglas Figueredo, destacou que a Geap estuda aprimorar o atendimento ao servidor e reduzir o prazo de autorização de consultas.

Segundo as falas de Figueredo, a empresa foi muito impactada pela pandemia da covid-19. Agora, no entanto, a Geap conseguiu reverter a perda de beneficiários nos últimos dez meses e estuda a revisão dos preços aplicados nas cobranças.

De acordo com o grupo, os preços da Geap são menores que a concorrência em todas as faixas etárias.

Aumento – O Geap reajustou em 8% o valor das mensalidades dos funcionários públicos que estão acima dos 59 anos de idade. As mudanças nas cobranças atingirão novos clientes e beneficiários correntes a partir de fevereiro.

O gerente executivo de relações com o Governo Federal, Ronald Acioli, explicou as razões para o novo preço da faixa de mais de 59 anos.

“Fizemos isso porque era a melhor opção entre as mais de 50 simulações conduzidas pelos nossos atuários. O índice de sinistralidade da faixa de mais de 59 anos é muito alto, então infelizmente isso não permite que ela receba preços menores, como as demais, sem afetar a sustentabilidade do plano”, justificou.

