Rio Grande do Sul Servidores municipais de Porto Alegre e também os estaduais poderão sair mais cedo para acompanhar jogos do Brasil na Copa

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

Liberação é opcional não vale para serviços essenciais. (Foto: EBC)

Decretos publicados pelo governo gaúcho e prefeitura de Porto Alegre autorizam servidores estaduais e municipais a trabalharem em horários diferenciados nos dias úteis com jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. As horas de folga terão que ser compensadas e a liberação não vale para serviços essenciais.

Nos órgãos da administração pública estadual direta e indireta, o expediente poderá ser encerrado duas horas antes do início das partidas. Quem aderir à saída antecipada deverá compensar até 30 de junho as horas não trabalhadas, ou terá o valor correspondente descontado na remuneração.

No caso da rede estadual de ensino, a diretriz da Secretaria da Educação é de que as atividades sejam realizadas normalmente até o horário das partidas. Se possível, cada escola poderá se organizar para que os alunos acompanhem aos jogos no próprio local. Confira as datas e horários:

– 24 de novembro (quinta, 16h): Brasil x Sérvia.

– 28 de novembro (segunda-feira, 13h): Brasil x Suíça.

– 2 de dezembro (sexta-feira, 16h): Brasil x Camarões.

Capital

Em Porto Alegre, a medida abrange tanto a administração direta quanto indireta. “Considerando-se que algumas partidas coincidem com o período de funcionamento habitual dos serviços municipais, a gestão identificou a necessidade de adotar horários diferenciados para não prejudicar o atendimento à população”, frisou a prefeitura.

Nos dias em que os jogos ocorrerem ao meio-dia, o expediente será das 7h30min às 11h30min. Já para partidas iniciadas às 13h, o expediente será das 7h30min às 12h30min, ao passo que aquelas com apito inicial às 16h resultarão em expediente das 8h30min às 14h30min.

“As horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores [até 31 de março], de acordo com a legislação vigente”, acrescentou. “Não haverá ponto facultativo. Também poderão ser utilizados os saldos positivos de horas preexistentes, desde que não ultrapasse duas horas diárias além do expediente normal.”

(Marcello Campos)

