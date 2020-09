Acontece Sesi lança Setembro Amarelo para valorização da vida

3 de setembro de 2020

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), através do Centro de Inovação Sesi em Fatores Psicossociais (CISFPS), iniciou a campanha do Setembro Amarelo, mês que se celebra mundialmente a prevenção ao suicídio, com o movimento Saúde Mental é… Valorizar a Vida. Recentemente, cientistas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), realizam uma pesquisa em São Paulo, no qual identificaram que, desde o início da pandemia do novo coronavírus, mais de 50% dos entrevistados afirmaram sentir nervosismo ou ansiedade com frequência. Para 39% dos entrevistados, sentir-se triste ou deprimido passou a ser algo rotineiro durante a quarentena e quase 30% dos que antes dormiam bem, agora estão enfrentando problemas de sono.

Um outro levantamento feito pela Secretaria Estadual da Saúde mostra que aumentou a busca por atendimento em saúde mental no Rio Grande do Sul desde o início do isolamento social. Nos serviços da atenção básica (como nas Unidades Básicas e Estratégia Saúde da Família), 78% dos gestores municipais perceberam um aumento na demanda de atendimentos em saúde mental. “Pelo momento que estamos vivendo ações de valorização da vida e incentivo ao acolhimento e apoio nunca foram tão necessárias”, alerta a gerente do CISFPS, Letícia Lessa.

Pensado em como minimizar os impactos negativos que o isolamento social trouxe, o Centro vai lançar desafios semanais nas redes sociais do Sesi com o intuito de incentivar as pessoas a pensar na importância das pequenas coisas, valorizar a sua rede de apoio e demonstrar a importância das pessoas na sua vida. O Sesi também convida as empresas a entrarem no movimento e incentivarem seus funcionários a participar dos desafios nas redes, postando com os #setembroamarelo, #ValorizarAVida; #SESI, #SaúdeMental;#FatoresPsicossociais.

