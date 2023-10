Acontece Sesi-RS divulga estudo sobre déficit de professores no RS durante Sesi Com@Ciência Debates

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Além da pesquisa, o evento traz sete painéis para discutir ciência, inovação, tecnologia e tendências. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) apresentará na próxima terça-feira (10), às 10h30, um estudo sobre o déficit de professores no Rio Grande do Sul. Intitulada “Apagão de professores? Uma análise dos impactos da oferta de docentes no RS”, a pesquisa elaborada pelo Observatório da Educação do Sesi será detalhada a jornalistas, educadores e autoridades convidadas durante o Sesi Com@Ciência Debates, evento que ocorre no Instituto Sesi de Formação de Professores, em Porto Alegre.

Além da pesquisa, o Sesi Com@Ciência Debates traz sete painéis com palestrantes nacionais e internacionais para discutir ciência, inovação, tecnologia e tendências, conectando as reflexões ao presente e ao futuro da educação. A programação inclui também 10 oficinas voltadas a educadores sobre inteligência artificial, iniciação científica e tecnológica e literatura e microlearning.

Entre as palestras, estão nomes como:

– Martha Gabriel, professora de inteligência artificial na PUC-SP e uma das pensadoras digitais mais influentes do Brasil;

– Chi Sum Tse, especialista em avaliação educacional e análise do Pisa para Escolas da OCDE;

– Michael França, doutor em teoria econômica e coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do Insper;

– Tiago Fragoso, analista de políticas públicas na Direção de Educação e Competências da OCDE.

