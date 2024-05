Rio Grande do Sul Sesi Rubem Berta em Porto Alegre recebe desabrigados

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

O novo espaço está localizado na rua Paulino Gonçalves Barcelos, nº 307. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Cerca de 150 pessoas abrigadas em um dos ginásios do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), no bairro Menino Deus, foram realocados, nessa quarta-feira (8), para um espaço no Sesi Ruben Berta. A medida foi tomada devido à previsão de chuva para Porto Alegre.

Os demais 206 abrigados seguirão no ginásio principal. O novo espaço está localizado na rua Paulino Gonçalves Barcelos, nº 307, na Zona Norte.

Sala especializada

A prefeitura de Porto Alegre instalou uma Sala de Atendimento Especializado para crianças e adolescentes. O local funciona 24 horas no Clube Geraldo Santana, ponto de referência de acolhimento aos desabrigados.

O serviço é composto por profissionais da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPE), Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, técnicos de assistência social e psicólogos.

A assistente social da Fasc, Suely Santos, afirma que, desde o primeiro dia da ação, os abrigos municipais e de parceiros também estão sendo visitados por equipes técnicas para garantir a proteção social de todos. “Na terça-feira chegaram dois adolescentes, mas já estão com a mãe. Estamos com a situação controlada em Porto Alegre em relação a crianças e adolescentes’’, afirma

“Desde o início das enchentes, foram menos de dez situações de crianças e adolescentes desacompanhados dos responsáveis, das quais tivemos apenas um acolhimento institucional. Os demais foram entregues aos responsáveis. Precisamos que as crianças e os adolescentes desacompanhados nos alojamentos provisórios sejam encaminhados ao Clube Geraldo Santana”, destaca a promotora de Justiça, Infância e Juventude, Cinara Vianna Dutra Braga.

— Procedimentos em alojamentos temporários:

* 1.Informar o endereço do local de alojamento emergencial, nome do responsável e contato telefônico para órgão oficial, por WhatsApp: (51) 99946-7885

* 2. Cadastrar todas as pessoas (criança, adolescente e adulto) que ingressaram no alojamento e, inclusive, se estão com núcleo familiar ou representante legal, e que saíram.

* 3. Comunicar o Conselho Tutelar, Ministério Público, Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública se há crianças e adolescentes desacompanhados ou sem representante legal (telefones informados no item 7).

* 4. Verificar as questões de saúde e alimentação especial.

* 5. Criança e adolescente desacompanhado devem ser levados para o Clube Geraldo Santana (rua Luiz de Camões, 337, bairro Santo Antônio), onde haverá plantão do Conselho Tutelar 24h e a presença de técnicos.

* 6. Telefones para dúvidas: Conselho Tutelar: (51) 99158-1348, Ministério Público: (51) 99562-6647, Tribunal de Justiça: (51)99946-7885 (WhatsApp): Defensoria Pública: (51) 98594 8784.

O Geraldo Santana oferece às famílias desabrigadas alimentação, roupas, ração para os animais, atendimento médico e veterinário.

