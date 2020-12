Variedades Sessão de terapia: artistas indicam filmes e séries para “desanuviar a cabeça”

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Cena do filme 'A vida em si'. (Foto: Divulgação)

É possível se desligar, por alguns instantes, das notícias tristes provocadas pela pandemia? “Uma boa história sempre relaxa”, responde Maitê Proença, que tem se deleitado com séries como “The undoing” e filmes como “Adoráveis mulheres” (2019) e “Questão de tempo” (2013) nos últimos meses. Outros artistas têm opiniões parecidas. Abaixo, nomes como Ary Fontoura, Alice Wegmann e Marcelo Serrado sugerem atrações em streaming para quem busca leveza.

Maitê Proença indica ‘A vida em si’

“Uma boa história sempre relaxa. É como se você ficasse com todas as funções pregadas naquele assunto, e aí as tensões são esquecidas. ‘A vida em si’ [no Amazon Prime Video] se desenrola entre Nova York e Espanha, acompanhando três gerações. Parte da trama é urbana, e a outra, campestre. É esperto, gostoso de ver”

Ary Fontoura indica ‘Anne com E’

“A série ‘Anne com E’ [disponível na Netflix] tem uma história leve e boa para desanuviar a cabeça. Vale ver. É uma trama simples e agradável de acompanhar: assistimos a uma menina órfã que tenta transformar a vida em algo melhor. É água com açúcar. Serve para crianças e adultos, e cai bem para esta época”

João Roberto Kelly indica marchinhas antigas

“Sigo fielmente o isolamento social. Tenho tocado piano e criado novas marchinhas para o carnaval que será em julho, como prometem, e uma delas ganhará interpretação de Maria Alcina. A música é minha maior parceira: tem muito material bom na internet, como gravações antigas de Lamartine Babo, Braguinha e Haroldo Lobo [no Spotify]”

Anderson Leonardo indica Leandro Hassum

“Só conheci a Netflix por causa da pandemia. Agora, tenho isso nos cornos o tempo inteiro. O novo filme do Leandro Hassum, ‘Tudo bem no Natal que vem’, é uma comédia com momentos mais sérios. É algo para rir, mas também acaba provocando o choro, porque a história é emotiva demais. Sou brincalhão, mas, quando é pra chorar, choro mesmo”

Lúcio Mauro Filho indica Qwest TV

“Depois de nove meses trancado em casa, até os seriados já estão me dando bode. Mas música é sempre meu refúgio seguro. Descubro novos artistas nas lives da Teresa Cristina. E, na televisão, assinei o Qwest TV, canal de música contemporânea e jazz capitaneado pelo mestre Quincy Jones. Um catálogo impressionante para os amantes da boa música”

Tia Surica indica novelas antigas

“Vejo muito televisão. Para não pirar com as notícias ruins, foco nos canais que me distraem. Assisto a todas as novelas do Canal Viva. Na última segunda-feira, estreou a reprise de ‘A viagem’, que eu havia acompanhado na exibição original [em 1994]. Isso sem falar em ‘Laços de família’, que está passando no Vale a Pena Ver De Novo, na Globo”

Alice Wegmann indica ‘We are who we are’

“Recentemente, vi ‘We are who we are’ [do diretor Luca Guadagnino], que foi lançada há pouco tempo na HBO Go. É uma série mais leve, com personagens adolescentes, e que traz questionamentos interessantes sobre sexualidade e outros temas contemporâneos. O elenco é ótimo, e ainda tem a participação de Alice Braga”

Pedro Luís indica ‘Amores cubanos’

“Minha dica é a série ‘Amores cubanos’, de Alice de Andrade, produzida pelo Canal Brasil [e disponível no Globoplay]. Ela traz a história de casais cubanos que tinham direito a uma lua de mel, oferecida pelo governo, em hotéis de luxo. Muitos anos depois, a diretora reencontra essas pessoas. São 13 episódios bem bacanas”

Amir Haddad indica telejornais europeus

“Assisto aos telejornais da TV Espanhola ou dos canais RAI, da Itália; TV5Monde, da França; e BBC, da Inglaterra. Ver esses noticiários europeus não me machuca tanto. E eles me servem como um entretenimento, porque há ali muitas outras coisas a se prestar atenção além da própria notícia, como a língua diferente”

