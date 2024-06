A Trensurb informou nesta terça-feira (18) que concluiu o esgotamento da água acumulada na Estação Rodoviária do metrô, em Porto Alegre, realizado com o apoio da Petrobras. Ao todo, 7 milhões de litros de água foram drenados do local.

A partir da finalização do trabalho, ocorrida na segunda-feira (17), teve início a etapa de limpeza profunda da estação, que ocorre simultaneamente também nas estações Mercado e São Pedro. A previsão de conclusão dessa limpeza, incluindo a retirada de todo o lodo e lixo desses locais, é até o final do mês.

Conforme o diretor-presidente da Trensurb, Ernani Fagundes, “a limpeza e liberação do túnel da Estação Rodoviária para o trânsito de pedestres é um trabalho desenvolvido conjuntamente com a prefeitura, que se dispôs a colocar guardas municipais para auxiliar na segurança da travessia”.

Nesta terça, iniciou a drenagem da via do metrô no trecho da bacia rodoferroviária, junto à confluência da avenida Sertório com a Voluntários da Pátria. A Trensurb também está estudando, em conjunto com a prefeitura de Porto Alegre, soluções para a recuperação da casa de bombas da empresa que normalmente drenava a área.

A casa de bombas da Trensurb ficou submersa e foi danificada durante a enchente. Em conjunto com a prefeitura, foi definido que, a partir da sua recuperação, a estrutura passará a ser gerida pelo Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos).