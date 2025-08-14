Quinta-feira, 14 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025
A alta no mês se deve aos serviços de transportesFoto: Helena Pontes/IBGE
No seu quinto resultado positivo seguido, o volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,3% em junho. Com isso, o setor se encontra 18% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renovou, em junho, o ponto mais alto da série histórica, superando o índice alcançado em outubro do ano passado. O acumulado no ano chegou a 2,5%.
O desempenho no mês foi puxado pelo setor de transportes, tanto no segmento de cargas quanto no transporte aéreo de passageiros, que registrou alta de 1,5%. Esse foi o único, entre os cinco grupos investigados mensalmente, a ficar no campo positivo. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (14).
Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, o transporte aéreo ganhou tração porque as passagens ficaram mais baratas nos últimos três meses, o que ajudou as companhias a ganhar mais receita.
“Já o transporte de cargas está relacionado com um dinamismo um pouco maior da economia, porque esse segmento está ligado ao escoamento de safra, insumos e bens industriais”, explicou.
Nos outros setores, o cenário foi de retração. As maiores quedas vieram de outros serviços (-1,3%) e de serviços prestados às famílias, como hotéis e restaurantes (-1,4%).
O segmento de informação e comunicação caiu 0,2%, e os serviços profissionais e administrativos, tiveram ligeiro recuo de 0,1%. Nesse último caso, a perda foi menor porque cresceram as áreas jurídicas e de consultoria em gestão.