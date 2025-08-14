Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Setor de serviços avança 0,3% em junho e renova recorde no Brasil, aponta o IBGE

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A alta no mês se deve aos serviços de transportes

Foto: Helena Pontes/IBGE
A alta no mês se deve aos serviços de transportes. (Foto: Helena Pontes/IBGE)

No seu quinto resultado positivo seguido, o volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,3% em junho. Com isso, o setor se encontra 18% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renovou, em junho, o ponto mais alto da série histórica, superando o índice alcançado em outubro do ano passado. O acumulado no ano chegou a 2,5%.

O desempenho no mês foi puxado pelo setor de transportes, tanto no segmento de cargas quanto no transporte aéreo de passageiros, que registrou alta de 1,5%. Esse foi o único, entre os cinco grupos investigados mensalmente, a ficar no campo positivo. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (14).

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, o transporte aéreo ganhou tração porque as passagens ficaram mais baratas nos últimos três meses, o que ajudou as companhias a ganhar mais receita.

“Já o transporte de cargas está relacionado com um dinamismo um pouco maior da economia, porque esse segmento está ligado ao escoamento de safra, insumos e bens industriais”, explicou.

Nos outros setores, o cenário foi de retração. As maiores quedas vieram de outros serviços (-1,3%) e de serviços prestados às famílias, como hotéis e restaurantes (-1,4%).

O segmento de informação e comunicação caiu 0,2%, e os serviços profissionais e administrativos, tiveram ligeiro recuo de 0,1%. Nesse último caso, a perda foi menor porque cresceram as áreas jurídicas e de consultoria em gestão.

tags: boas noticias

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Safra brasileira de grãos deve bater novo recorde, ultrapassando 345 milhões de toneladas. No RS, a estimativa é de 33,3 milhões de toneladas
https://www.osul.com.br/setor-de-servicos-avanca-03-em-junho-e-renova-recorde-no-brasil-aponta-o-ibge/ Setor de serviços avança 0,3% em junho e renova recorde no Brasil, aponta o IBGE 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Agro Safra brasileira de grãos deve bater novo recorde, ultrapassando 345 milhões de toneladas. No RS, a estimativa é de 33,3 milhões de toneladas
Mundo Israel afirma que está negociando com outros países o acolhimento de palestinos deslocados pela guerra na Faixa de Gaza
Política Após as alegações finais no processo da trama golpista, Bolsonaro e mais sete réus devem ser julgados neste semestre
Rio Grande do Sul Motorista que sofreu acidente causado por cavalo solto em rodovia gaúcha será indenizado pelo governo federal
Economia Programa da Receita Estadual busca recuperar mais de R$ 27 milhões em ICMS devido na venda de produtos farmacêuticos no RS
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 47 milhões nesta quinta-feira
Inter Inter perde por 1 a 0 para o Flamengo no jogo de ida e precisa reverter o resultado no Beira-Rio para seguir na Libertadores
Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido
Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado
Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Agro Safra brasileira de grãos deve bater novo recorde, ultrapassando 345 milhões de toneladas. No RS, a estimativa é de 33,3 milhões de toneladas

Economia Programa da Receita Estadual busca recuperar mais de R$ 27 milhões em ICMS devido na venda de produtos farmacêuticos no RS

Economia Governo federal anuncia medidas para enfrentar o tarifaço de Donald Trump

Economia Crédito, empregos e mais: entenda o pacote de Lula para socorrer exportadores após o tarifaço de Trump