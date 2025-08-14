No seu quinto resultado positivo seguido, o volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,3% em junho. Com isso, o setor se encontra 18% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renovou, em junho, o ponto mais alto da série histórica, superando o índice alcançado em outubro do ano passado. O acumulado no ano chegou a 2,5%.

O desempenho no mês foi puxado pelo setor de transportes, tanto no segmento de cargas quanto no transporte aéreo de passageiros, que registrou alta de 1,5%. Esse foi o único, entre os cinco grupos investigados mensalmente, a ficar no campo positivo. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (14).