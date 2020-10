Economia Setor de turismo brasileiro perde quase 50 mil empresas por causa da pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Setor permanece sem perspectiva de recuperação significativa

A crise provocada pela pandemia de Covid-19 fez com que o setor de turismo brasileiro perdesse 49,9 mil estabelecimentos, com vínculos empregatícios, entre março e agosto deste ano, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (05) pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

O saldo negativo no período equivale a 16,7% do número de empresas do setor com vínculos empregatícios verificado antes da pandemia. Para a CNC, o coronavírus afetou empreendimentos de todos os portes, mas os que mais sofreram perdas foram os micro (-29,2 mil) e pequenos (-19,1 mil) negócios.

As maiores reduções no número de unidades ofertantes de serviços turísticos ocorreram em São Paulo (-15,2 mil), Minas Gerais (-5,4 mil), Rio de Janeiro (-4,5 mil) e Paraná (-3,8 mil).

De acordo com o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a maior parte das atividades que compõem o turismo brasileiro permanece ainda sem perspectiva de recuperação significativa nos próximos meses, principalmente em virtude do caráter não essencial do consumo desses serviços.

“A aversão de consumidores e empresas à demanda, somada ao rígido protocolo que envolve a prestação de serviços dessa natureza, tende a retardar a retomada do setor”, disse Tadros.

Todos os segmentos turísticos registraram saldos negativos nos últimos seis meses, com destaque para os serviços de alimentação fora do domicílio, como bares e restaurantes (-39,5 mil), os de hospedagem em hotéis, pousadas e similares (-5,4 mil) e de transporte rodoviário (-1,7 mil).

Faturamento

A CNC calcula que, de março a setembro, o turismo no Brasil perdeu R$ 207,85 bilhões. Segundo o estudo, o faturamento do setor turístico apresentou queda de 56,7% até julho, em relação à média verificada no primeiro bimestre. Os números referentes ao volume de receitas evidenciam que o setor tem sido o mais afetado pela queda do nível de atividade ao longo da pandemia.

Emprego

Em seis meses de pandemia, foram eliminados 481,3 mil postos formais de trabalho no setor de turismo, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Os segmentos de agências de viagens (-26,1% ou -18,5 mil) e de hotéis, pousadas e similares (-23,4% ou -79,9 mil) registraram os cortes de empregos mais intensos.

