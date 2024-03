Economia Setor produtivo quer antecipar isenção tributária da cesta básica e envia proposta ao Congresso

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Proposta foi entregue à Frente Parlamentar da Agropecuária e será discutida nesta quinta (21) no Congresso Nacional. (Foto: FPA/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) debateu medidas para reduzir as altas dos preços de alimentos, entre elas os impostos dos alimentos da cesta básica. O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, senador Alan Rick (União-AC), cobrou uma atitude do governo federal.

“Precisamos de medidas fundamentais por parte do Ministério da Fazenda e de nossa atuação no Congresso em matérias estruturantes,’’ disse Rick.

Entidades do agronegócio sugeriram antecipar a isenção tributária sobre a cesta básica para conter a inflação dos alimentos. A Reforma Tributária definiu que produtos da cesta básica terão alíquota zero, porém os itens que compõem essa lista ainda não foram definidos pelas leis complementares da Reforma.

O grupo de trabalho para debater a isenção de tributos da cesta básica na Reforma Tributária irá se reunir nesta quinta-feira (21), na Câmara dos Deputados, para debater o assunto. O grupo é um dos 20 que foram formados por diferentes frentes parlamentares para apresentar sugestões de textos para as leis complementares.

Outra medida levantada pelo senador é a redução tributária nos estados. “A ABRAS trabalha também com isenção do ICMS junto aos estados. […] A produção de alimentos não é o principal vilão da inflação. Nós temos outros custos que foi apresentado aqui inclusive pela CNA que impactam muito mais fortemente o índice inflacionário”, completou.

Rick também destacou que existe um “grande mistério” quanto ao leite, já que os preços de compra para o produtor são baixos e os preços da oferta final ao consumidor são elevados. “A gente precisa se debruçar e buscar soluções para isso. Da mesma forma o arroz e outros alimentos”, analisou o senador.

A inflação dos alimentos entrou na pauta do Executivo na semana passada com reuniões no Palácio do Planalto entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ministros. Na última segunda, 18, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o governo pretende fazer contratos de opções com preços acima do mínimo para produtores de milho, arroz, feijão e trigo, produtos base na alimentação do brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/setor-produtivo-quer-antecipar-isencao-tributaria-da-cesta-basica-e-envia-proposta-ao-congresso/

Setor produtivo quer antecipar isenção tributária da cesta básica e envia proposta ao Congresso

2024-03-20