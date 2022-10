Economia Setores de aves e suínos brasileiros projetam mais de US$ 800 milhões após a SIAL Paris

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Negócios fechados no evento chegam a US$ 182 milhões. Foto: Divulgação/ABPA Foto: Divulgação/ABPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após cinco dias de encontros de negócios, degustações, promoção da imagem setorial e prospecções de novos mercados para exportações, a ação organizada pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil), na SIAL Paris, nesta semana, terminou positiva em negócios fechados e projetados.

Encerrada na última quarta-feira (19), a ação setorial realizada durante uma das maiores feiras de alimentos do mundo gerou centenas de milhões de dólares em negócios para os setores e o país, a partir das ações estratégicas respaldadas pelas marcas internacionais Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Duck.

Apenas durante os dias do evento, 23 agroindústrias brasileiras integradas ao espaço exclusivo da ABPA e ApexBrasil na SIAL Paris fecharam US$ 182 milhões em negócios, segundo levantamentos feitos junto aos exportadores. Os negócios projetados para os próximos 12 meses são ainda mais expressivos, devendo alcançar os US$ 833 milhões, de acordo com as empresas participantes. Mais de 3,5 mil importadores e potenciais clientes visitaram o espaço nos cinco dias de evento — 1,3 mil deles serão novos contatos.

Gaúchos marcam presença

As agroindústrias gaúchas que estiveram no espaço da ABPA e ApexBrasil na capital francesa foram: Alibem, Dália Alimentos e Vibra Agroindustrial. As demais foram: Bello, C Vale, Copacol, GTFoods, Lar, SSA, Zanchetta, Somave, Avenorte, Jaguafrangos, Avivar, Villa Germânia, Vossko, Coasul, Rivelli, Netto, Ecofrigo Bugio, Frimesa, Pif Paf e Saudali.

Fora da área da entidade, outras empresas associadas marcaram presença. É o caso da Cooperativa Central Aurora Alimentos, BRF, Frigoestrela, Pamplona Alimentos e Seara Alimentos, que participaram com áreas próprias ou por meio de parcerias. Elas concretizam negócios prospectando novas oportunidades para a avicultura e a suinocultura do país.

Frango com polenta faz sucesso em Paris

A participação da avicultura e da suinocultura nacional na SIAL Paris não se resumiu aos negócios. Na área gastronômica, milhares de pratos à base de carne de frango do Brasil foram servidos. O espaço, comandado pelo chef gaúcho Marcelo Bortolon, promoveu o serviço de pratos tradicionais da culinária brasileira (original e adaptada), como frango assado com polenta, estrogonofe e schnitzel de frango, risotos e frango ao creme de queijos.

Ao mesmo tempo, materiais promocionais com informações sobre os associados e a cadeia produtiva foram distribuídos na ação, detalhando a qualidade dos produtos, dados da cadeia produtiva, status sanitário brasileiro e o perfil sustentável da produção. Os materiais foram entregues aos visitantes, stakeholders e contatos relevantes para o setor brasileiro.

SIAL com sotaque brasileiro

A ação contou ainda com a participação do setor no SIAL Talks, espaço de debates em meio à SIAL Paris. Sustentabilidade e o papel dos produtores de proteína animal foi o tema da apresentação feita pelo presidente da ABPA, Ricardo Santin, que destacou o desenvolvimento tecnológico e os fatores competitivos que fazem do Brasil um porto seguro para o fornecimento global de proteína animal. Além de Santin, participaram a diretora técnica da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), Cínthia Torres, e George Candon, consultor de PR na Europa da ApexBrasil.

Outro destaque foi o lançamento do livro “Halal Poultry – From Brazil to the World”. A obra, assinada pelo fotógrafo gaúcho Manoel Petry, conta em fotos os fatos e dados da representatividade e da história da produção e exportação brasileira de carne de frango halal. A obra é resultado de uma parceria entre as entidades com as certificadoras CDIAL Halal e FAMBRAS HALAL, com o apoio da Câmara de Comércio Árabe Brasileira.

Nas quase 100 páginas, o livro mostra imagens sobre o cuidado e o respeito aos preceitos islâmicos aplicados pelas empresas exportadoras brasileiras ao longo de quase cinco décadas de exportações, uma relação sólida que transformou o Brasil no maior exportador de carne de frango halal do planeta, com embarque anual próximo a dois milhões de toneladas de produtos.

“A ação na capital francesa superou as nossas expectativas. Promovemos ações em diversas linhas estratégicas e, como fruto disso, alcançamos resultados excepcionais em exportações para o país, além de ganho de imagem e fortalecimento de laços com clientes que vão além da União Europeia, alcançando a Ásia, a África e o Oriente Médio. Os números financeiros confirmam o resultado da ação, fortalecendo o Brasil como porto seguro para o fornecimento de proteínas para o mundo”, destaca o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia