Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Malafaia atribui a Eduardo Bolsonaro parte da fragilidade política enfrentada pelo pai. (Foto: Arquivo/PR)

O pastor Silas Malafaia tornou-se alvo de uma operação da Polícia Federal na quarta-feira (20) e, em meio às investigações, vieram à tona mensagens trocadas entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos registros, Malafaia critica duramente o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atribuindo ao parlamentar parte da fragilidade política enfrentada pelo pai. As mensagens foram reveladas pouco depois de o pastor ser abordado por agentes no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, logo após desembarcar.

As conversas ocorreram em julho, período em que os Estados Unidos anunciaram uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, medida confirmada pelo então presidente americano Donald Trump. Em 11 de julho, Malafaia enviou uma mensagem a Jair Bolsonaro em tom de indignação contra Eduardo: “Esse seu filho Eduardo é um babaca”, escreveu. Em seguida, reforçou a crítica: “Um estúpido de marca maior. ESTOU INDIGNADO! Só não faço um vídeo e arrebento com ele porque por consideração a você. Não sei se vou ter paciência (de) ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira”.

“Sempre gostei”

Na mesma ocasião, o pastor enviou também um áudio no qual exaltava a postura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que havia defendido diálogo para enfrentar as medidas econômicas impostas ao Brasil. Malafaia disse: “Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete, na GloboNews. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar pra conversar sobre anistia. Pô, tudo na carta do Trump é pra você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Com o Brasil é sobre você. A faca e o queijo está na tua mão, cacete! E nós não podemos perder isso, pô!”.

Ao comparar os filhos do ex-presidente, Malafaia voltou a disparar contra Eduardo e afirmou ter chamado sua atenção diretamente: “Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio para ele, de arrombar”. Em outro trecho, reforçou sua frustração: “Vá para o meio de um cacete. Um cara que tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade”. As declarações passaram a integrar a PET nº 14129, processo em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura tentativa de obstrução de Justiça ligada à trama golpista. Como desdobramento, o pastor foi proibido de sair do país e também de manter contato com outros investigados. (Com informações do portal Terra)

