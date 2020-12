Variedades Shot de limão com cúrcuma ajuda a aumentar a imunidade

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O shot atua sobre os radicais livres, melhora a cicatrização e a imunidade. (Foto: Reprodução)

Tomar água morna com limão em jejum é um hábito já conhecido e que muita gente adotou com o objetivo de ajudar no emagrecimento. Porém, esse efeito só é possível se outros hábitos saudáveis já fazem parte da rotina, como alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos. Contudo, esse nem é o principal benefício do shot, que já ganhou novos ingredientes, como cúrcuma, gengibre e até suplementos.

Uma força para as defesas

Basta uma pequena quantidade para garantir as vantagens da bebida. Ela ficou conhecida como “shot de limão e cúrcuma” porque a quantidade, de cerca de 50 mL, é o equivalente a um copinho de shot que, em vez de uma bebida alcoólica, vem cheio de um conjunto de vitaminas, minerais e outras substâncias antioxidantes. “O shot atua sobre os radicais livres, melhora a cicatrização e a imunidade, tem ação antisséptica e antibacteriana, melhora o desempenho nos treinos, previne o risco de doenças cardíacas e ajuda a diminuir o colesterol”, afirma a nutróloga Nívea Bordin, da Clínica Leger.

O papel de cada ingrediente

O limão é uma fruta com baixo teor de frutose e alto teor de vitamina C, o nutriente mais famoso quando o assunto é imunidade. A vitamina C melhora a absorção de ferro não-heme, o tipo presente em vegetais, colaborando com a prevenção e o combate à anemia e, só por isso, já ajuda a afastar aquele cansaço causado pela doença. Ainda participa da produção de glóbulos brancos, dando uma força para o corpo se recuperar de infecções.

“A cúrcuma é da família do gengibre. Ela é usada para melhorar a digestão e também tem efeito anti-inflamatório muito bom. No consultório, costumamos prescrever a cúrcuma em cápsulas, usando de 200 a 300 mg por dia. Para pessoas que têm obesidade, têm muitas células inflamatórias, é super importante usá-la”, explica a nutróloga. Para o shot, o ingrediente pode ser usado em pó. Segundo a especialista, a única contraindicação é para quem tem alergia ao alimento.

Para quem treina

Sair da rotina de treinos e pegar mais pesado pode ser uma boa para melhorar a performance, mas pode enfraquecer a imunidade. Para que o corpo não precise dar aquela pausa por causa de algum problema de saúde (o que ia acabar prejudicando o avanço nos treinos), o ideal é redobrar a atenção à alimentação e a outros cuidados antes de subir o nível na academia. “Quando se aumenta a carga de treinos, ou quando se treina com alta intensidade todo dia, o organismo acaba tendo um consumo muito grande de nutrientes. Tomar um shot de limão vai promover uma maior absorção de vitamina C, ajudando a não desenvolver infecções e viroses”, destaca Nívea.

Dormir bem, hidratar-se e adotar medidas que combatem o estresse também são hábitos indispensáveis para que o organismo esteja sempre preparado para os desafios. Assim, não dispense os dias de descanso da planilha de treinos: eles são fundamentais para o corpo continuar funcionando em harmonia.

Não é para todo mundo

O melhor mesmo é consultar seu nutricionista antes de aderir à moda do shot saudável. Há quem o consuma em jejum e quem prefira ingerir antes das refeições e o horário vai depender de cada objetivo. Além disso, o aumento no consumo de vitamina C não é benéfico para todo mundo, por isso a importância de estar com os exames em dia. “O shot pode ser perigoso porque a grande quantidade de vitamina C, em contato com outros alimentos no tubo digestivo, faz com que a absorção de ferro aumente. Existem pessoas que têm um nível de ferro alto no sangue, isso se chama ferritina alterada. A ferritina é uma molécula que transporta o ferro e também representa o depósito de ferro no corpo. Muitos pacientes têm os níveis laboratoriais de ferritina elevados, então para eles é contraindicado beber o shot de limão”, avisa a nutróloga.

Diferentes combinações

Limão e cúrcuma são os ingredientes básicos do shot e suficientes para dar um aumento na imunidade. Porém, dependendo da necessidade de cada pessoa, outras opções podem ser acrescentadas ao copo, como gengibre, gotas de própolis e suplemento em pó de glutamina, um aminoácido que participa da imunidade e da recuperação muscular após a atividade física.

Prepare seu shot!

Em um copo, misture 1 limão espremido e 1 colher (chá) de cúrcuma fresca ralada ou em pó e beba em seguida. Varie a receita conforme as suas necessidades, acrescentando gengibre ou própolis, por exemplo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades