Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Com entrada franca, evento terá repertório erudito e popular. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

Em homenagem aos seus 98 anos de fundação, a Banda Municipal de Porto Alegre apresenta às 20h desta quarta-feira (5) um concerto especial no Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo nº 307, bairro Menino Deus). No palco também estará a Banda Sinfônica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com repertório que abrange música popular e erudita.

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCec) é responsável pela organização do evento, que terá a parte musical conduzida pelo maestro Diego Ramires, professor e regente da banda sinfônica da UFSM. O diretor da Banda, Eliseu Rodrigues, ressalta:

“Investir em cultura com qualidade é importante tanto para a administração da cidade quanto para o aumento de plateia com significativo e diversificado senso artístico-cultural”.

Trajetória

A Banda Municipal foi instituída no dia 13 de julho de 1925, pelo intendente (cargo equivalente ao de prefeito) Otávio Rocha, que encarregou os professores José Acorsi e José Andrade Neves de organizarem um grupo com esse perfil e dentro dos “moldes europeus”. A estreia se deu no Theatro São Pedro, em 13 de junho do ano seguinte.

Posteriormente, as apresentações passaram a ser realizadas também em praças públicas e no primeiro Auditório Araújo Vianna, então localizado no terreno onde depois seria construída a sede da Assembleia Legislativa. Em 1979, a regência foi assumida por Alcides Macedo (“Macedinho”) e o grupo voltou a obter projeção no panorama musical, com presente constante em retretas, solenidades e atos cívicos.

Com a criação da Secretaria Municipal de Cultura (SMC, atual SMCec), em 1988, a banda foi incorporada pelo órgão e subordinada ao gabinete do titular da pasta. Hoje conta com 34 integrantes (com vínculo estatutário de servidor municipal), dirigidos por Eliseu Rodrigues e Jorge Franco.

Banda da UFSM

A Banda Sinfônica da Universidade Federal de Santa Maria nasceu em 2007, com o nome de “Orquestra de Sopros” e por iniciativa do professor João Batista Sartor, atual maestro da Orquestra Sinfônica de Santa Maria.

Desde então se apresenta regularmente em diversos espaços com grande público, inclusive em Porto Alegre. O projeto é vinculado ao Departamento de Música da UFSM. Seu atual maestro e coordenador é o professor Diego Ramires.

(Marcello Campos)

