Rio Grande do Sul Shows de humorista que fez piada sobre as enchentes no Rio Grande do Sul são cancelados

22 de novembro de 2024

Abner Dantas simulou estar se afogando enquanto anunciava os seus shows no Estado Foto: Reprodução/Instagram Abner Dantas simulou estar se afogando enquanto anunciava os seus shows no Estado. (Foto: Reprodução/Intagram) Foto: Reprodução/Instagram

O humorista alagoano Abner Dantas teve dois shows cancelados no Rio Grande do Sul após fazer uma piada com as enchentes que castigaram o Estado em maio.

Em um vídeo publicado nas redes sociais para anunciar suas apresentações em Canoas e Novo Hamburgo, nos dias 27 e 28 deste mês, ele simulou uma pessoa se afogando. Na gravação, o humorista sai da água para falar os detalhes dos shows.

Ele escreveu na legenda da publicação: “Assim como vocês tiveram que construir novas casas, eu estou construindo o meu show solo e vou testar ele dia 27 em Canoas e 28 em Novo Hamburgo”. No vídeo, Dantas ainda convida seus seguidores a assistirem o “espetáculo de desrespeito”.

O jovem possui mais de 580 mil seguidores no Instagram e se descreve como “especialista em desacato”.

A postagem foi alvo de diversas críticas de internautas. “Quando não se tem talento usa a apelação”, “Nem vem seu ridículo, tirando onda com tragédia” e “De péssimo gosto, respeita quem passou pelo que passamos aqui e vemos sequelas todo dia!”, foram alguns dos comentários.

Em seguida, Dantas publicou um vídeo se desculpando com os gaúchos. “Eu passei dos limites, acabei perdendo a mão e só ofendendo”, afirmou.

Ele confirmou que os locais em que faria os shows cancelaram os eventos. O humorista disse que gostaria de ir até o Rio Grande do Sul para se desculpar pessoalmente com os gaúchos.

No entanto, enquanto falava, ele colocou um colete salva-vidas, um óculos de natação e apareceu andando com um pé de pato ao som da música norte-americana “Water”, o que foi considerado pela maioria dos internautas como mais um deboche.

