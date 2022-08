Acontece Sicoob Credicapital inaugura novo escritório de negócios em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Localizado no bairro Jardim Botânico, o novo ponto de atendimento é a 40ª unidade da cooperativa. Foto: Divulgação/Sicoob Credicapital Foto: Divulgação/Sicoob Credicapital

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Instituição financeira cooperativa com 21 anos de história, o Sicoob Credicapital inaugurou, nesta quinta-feira (04), mais um escritório de negócios em Porto Alegre (RS). A nova unidade tem 172m² e visa proporcionar conforto e segurança na entrega de soluções de cooperativismo financeiro para a região dos bairros Partenon e Jardim Botânico.

Segundo o gerente da unidade, Sérgio Luís Bervian, o foco do trabalho é oferecer produtos e serviços adequados às necessidades das pessoas e das empresas da região. “Vamos propor um atendimento humanizado e uma consultoria personalizada para fomentar o desenvolvimento econômico e social desta comunidade.”

Com essa inauguração, o Sicoob Credicapital conta agora com 40 escritórios, nos estados do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo essa a nona unidade da cooperativa na capital gaúcha. Para o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Guido Bresolin Júnior, o Sicoob está espalhando o espírito do cooperativismo de uma forma diferenciada.

“Estamos ajudando as pessoas a se conectar e melhorar a sua vida financeira. Tudo que é tratado em um banco pode ser tratado aqui, com atendimento digital ou presencial, desde o pequeno cooperado até o cliente de grande porte. Porque o cooperativismo é isso: colocar a intercooperação para facilitar a vida das pessoas e remover barreiras”, ressaltou Guido.

O Sicoob é a segunda maior rede de atendimento financeiro do país, com mais de seis milhões de cooperados e 352 cooperativas singulares. Possui 3.894 pontos de atendimento distribuídos em 2.090 municípios de todos os estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, já são mais de 170 pontos de atendimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece