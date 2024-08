Rio Grande do Sul Sicredi disponibiliza mais R$ 625 milhões de crédito via Pronampe Solidário RS para vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Desse total, R$ 250 milhões terão subvenção do governo federal. Foto: Ricardo Stuckert/PR Desse total, R$ 250 milhões terão subvenção do governo federal. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sicredi disponibilizará, em uma segunda leva, mais R$ 625 milhões na linha de crédito especial do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe Solidário RS, e desses, R$ 250 milhões com subvenção do governo federal. O valor destinado ao Sicredi é o segundo maior aporte para o estado nesta segunda leva do benefício, que objetiva atender microempresas e empresas de pequeno porte em cidades em calamidade pública devido às enchentes do RS.

“O protagonismo do Sicredi neste movimento de recuperação econômica do Rio Grande do Sul mostrou que a instituição, devido à sua presença em 97% do território gaúcho, conseguiu fazer com o que o benefício chegasse a um número expressivo de pessoas. Esse é o resultado do trabalho com foco na retomada do desenvolvimento. Com esse novo aporte, será possível chegar a mais associados impactados, já que a mancha que regula os negócios contemplados pelo benefício, foi ampliada,” explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port. Na primeira leva do Pronampe Solidário com subsídio federal, o Sicredi contratou R$ 500 milhões de reais em mais de 7 mil operações, sendo R$ 200 milhões de subvenção.

Regras do Pronampe Solidário RS

O Pronampe Solidário RS com subvenção prevê financiamento de até 72 meses e carência de até 24 meses. O associado PJ poderá solicitar até 60% da receita bruta anual calculada com base no exercício anterior ao da contratação, com um limite do empréstimo de até R$ 150 mil. Exceção para empresas que tenham menos de um ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50% do seu capital social. Todas as operações deverão ser contratadas até 31 de dezembro deste ano. Os associados elegíveis e interessados podem procurar as agências do Sicredi de suas cidades para agilizar o início do processo de solicitação do benefício.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/sicredi-disponibiliza-mais-r-625-milhoes-de-credito-via-pronampe-solidario-rs-para-vitimas-das-enchentes/

Sicredi disponibiliza mais R$ 625 milhões de crédito via Pronampe Solidário RS para vítimas das enchentes

2024-08-15