Sicredi e a FINEP oficializam parceria para investimentos em inovação

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

O convênio, que tem o potencial de alcançar R$1,4 bilhão nos próximos três anos, prevê financiamento para pequenas empresas Foto: Divulgação/Sicredi A agência pública, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI), credencia a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil como seu novo agente financeiro. (Foto: Divulgação/Sicredi) Foto: Divulgação/Sicredi

A agência do governo FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) credenciou a instituição financeira cooperativa Sicredi para operar financiamentos dentro do programa FINEP Inovacred.

O convênio, que tem o potencial de alcançar R$1,4 bilhão nos próximos três anos, prevê financiamento para pequenas empresas que desenvolvam projetos voltados à inovação.

A partir dessa parceria com a FINEP, será possível oferecer novas linhas de crédito com foco em projetos que sejam inovadores e que auxiliem nossos associados a desenvolverem ainda mais seus negócios no campo e na cidade.

É um convênio que permitirá impulsionar o crescimento regional e local por meio do acesso ao crédito e com foco na inovação, trazendo melhoria para toda a sociedade”, explica o diretor-executivo da Central Sicredi Sul/Sudeste, Leandro Gindri de Lima.

A parceria, que ainda está em estágio inicial, conta com uma operação liberada na Cooperativa Aliança RS/SC/ES, e na Sicredi Ibiraiaras RS/MG, e terá outra operação que deverá ser assinada e liberada ainda no início deste ano. Em uma segunda fase, todas as cooperativas interessadas poderão integrar o convênio.

